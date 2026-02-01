Ирине Билык предложили "греться мужчинами": она остроумно ответила

Украинская певица Ирина Билык зимой оказалась в затруднительной ситуации со светом и теплом, как и многие украинцы. Она хотела заказывать дрова, но это оказалось не так просто и быстро.

В Threads артистка поинтересовалась, где в Киеве их заказать, чтобы долго не ждать.

Ирина Билык задалась вопросом

"Люди добрые, где в Киеве приобрести дрова?" — спросила Ирина.

В комментариях украинцы начали делиться контактами и советами, но Билык отметила, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд: быстрой доставки нигде нет.

"Куда не звоню — нигде нет. Говорят, только через неделю могут привезти", — ответила в комментариях звезда сцены и автор ряда хитов.

Ирина Билык поинтересовалась, где купить дрова Фото: Threads

Более того, остроумные украинцы посоветовали Ирине согреться "горячим мужчиной".

"Ирина, зачем вам дрова? Рядом должен быть горячий мужчина", — отметили в комментариях.

Впрочем, Билык ответила тоже с юмором: "Лучше купить дрова — меньше проблем".

Что еще писали в комментариях:

"Боже, какое шикарное чувство юмора у женщины".

"Никогда не думал, что услышу такой вопрос от вас".

"Зачем покупать? Сейчас много елок выбрасывают, с одного края дома до другого дойти уже дров на неделю можно заготовить. А если серьезно, надо звонить в окружные лесхозы, там можно их "выписать" без переплат от "производителя", потому что лесхозы регулярно чистят лес и дрова реализуют".

"За тепло Тина отвечает, мы тут хз".

