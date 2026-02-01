Ірині Білик запропонували "грітися чоловіками": вона дотепно відповіла
Українська співачка Ірина Білик взимку опинилася у скрутній ситуації зі світлом і теплом, як і багато українців. Вона хотіла замовляти дрова, але це виявилося не так просто і швидко.
У Threads артистка поцікавилася, де в Києві їх замовити, аби довго не чекати.
Ірина Білик задалася питанням
"Люди добрі, де в Києві придбати дрова?" — спитала Ірина.
У коментарях українці почали ділитися контактами та порадами, але Білик наголосила, що ситуація складніша, ніж здається на перший погляд: швидкої доставки ніде немає.
"Куди не телефоную — ніде нема. Кажуть, тільки через тиждень можуть привезти", — відповіла в коментарях зірка сцени та авторка низки хітів.
Ба більше, дотепні українці порадили Ірині зігрітися "гарячим мужчиною".
"Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячий мужчина", — зазначили в коментарях.
Втім, Білик відповіла теж з гумором: "Краще купити дрова — менше проблем".
Що ще писали в коментарях:
- "Боже, яке шикарне почуття гумору в жінки".
- "Ніколи не думав, що почую таке питання від вас".
- "Нащо купувати? Зараз багато ялинок викидають, з одного краю дому до іншого дійти вже дрів на тиждень можна заготовити. А якщо серйозно, треба телефонувати в окружні лісгоспи, там можна їх "виписати" без переплат від "виробника", бо лісгоспи регулярно чистять ліс і дрова реалізують".
- "За тепло Тіна відповідає, ми тут хз".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Павло Зібров та його колега по сцені Ірина Білик зустрілися на зйомках нового шоу "Вгадай мелодію".
- Іво Бобул несподівано критично висловився про творчість Ірини Білик.
Крім того, знаменитість показала, який вигляд мала 10 років тому.