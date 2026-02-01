Ірині Білик запропонували "грітися чоловіками": вона дотепно відповіла

Українська співачка Ірина Білик взимку опинилася у скрутній ситуації зі світлом і теплом, як і багато українців. Вона хотіла замовляти дрова, але це виявилося не так просто і швидко.

У Threads артистка поцікавилася, де в Києві їх замовити, аби довго не чекати.

Ірина Білик задалася питанням

"Люди добрі, де в Києві придбати дрова?" — спитала Ірина.

У коментарях українці почали ділитися контактами та порадами, але Білик наголосила, що ситуація складніша, ніж здається на перший погляд: швидкої доставки ніде немає.

"Куди не телефоную — ніде нема. Кажуть, тільки через тиждень можуть привезти", — відповіла в коментарях зірка сцени та авторка низки хітів.

Ірина Білик поцікавилась, де купити дрова Фото: Threads

Ба більше, дотепні українці порадили Ірині зігрітися "гарячим мужчиною".

"Ірино, навіщо вам дрова? Поруч має бути гарячий мужчина", — зазначили в коментарях.

Втім, Білик відповіла теж з гумором: "Краще купити дрова — менше проблем".

Відео дня

Що ще писали в коментарях:

"Боже, яке шикарне почуття гумору в жінки".

"Ніколи не думав, що почую таке питання від вас".

"Нащо купувати? Зараз багато ялинок викидають, з одного краю дому до іншого дійти вже дрів на тиждень можна заготовити. А якщо серйозно, треба телефонувати в окружні лісгоспи, там можна їх "виписати" без переплат від "виробника", бо лісгоспи регулярно чистять ліс і дрова реалізують".

"За тепло Тіна відповідає, ми тут хз".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Павло Зібров та його колега по сцені Ірина Білик зустрілися на зйомках нового шоу "Вгадай мелодію".

Іво Бобул несподівано критично висловився про творчість Ірини Білик.

Крім того, знаменитість показала, який вигляд мала 10 років тому.