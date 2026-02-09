Ірина Білик похизувалася хобі 10-річного сина: як Табріз наразі виглядає (фото)

Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час показала, як виглядає наразі її менший син Табріз. Хлопчик, як виявилося, уже цікавиться кулінарією.

Артистка в Instagram опублікувала свіжий знімок 10-річного Табріза. На фото можна помітити, як хлопчик помітно підріс.

Як виглядає син Ірини Білик

Ба більше, зіркова мама розсекретила хобі сина. Виявляється, Табрізу подобається кулінарія. Хлопчик навіть хоче стати кухарем. Син Ірини Білик на камеру показав десерт, який, ймовірно, сам і приготував.

"Каже, що стане кухарем", — написала під фото Ірина.

Син Ірини Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Також співачка поділилася архівним фото покійної мами та зізналася, що дуже сумує за нею.

"Вона мені сниться дуже гарною, у яскравих сукнях і з красивою зачіскою", — зізналася артистка.

Мама Ірини Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Сини Ірини Білик

Батько первістка Ірини Білик — манекенник Андрій Оверчук, з яким вона перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батьком 10-річного Табріза став фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що співачка з двома синами живе в одному з іспанських міст. Гліб активно займається музикою, а Табріз навчається в школі.

