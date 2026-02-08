"Жорстока комуналка": у Кабміні відреагували на скаргу Ірини Білик

Українська співачка Ірина Білик поскаржилася у соціальній мережі на "жорстоку" комуналку шанувальникам свого таланту. На її нарікання відреагувала прем'єрка Юлія Свириденко.

Співачка Ірина Білик поскаржилася на великі тарифи на житлово-комунальні послуги. На цьому артистка наголосила у соцмережі Threads.

"Друзі, сніг не жорстокий. Жорстока комуналка", — написала заслужена та народна артистка, таким чином, очевидно, обігруючи слова власної пісні "Снег" з альбому "Любовь.Яд" 2004 року.

Допис Ірини Білик Фото: Скріншот

Після такого "зізнання" допис співачки прокоментувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, яка "відзвітувала" про роботу уряду.

Відповідь Юлії Свириденко

Посадовиця зазначила, що уряд ухвалив рішення з 1 січня перерахувати платіжки громадянам за тепло і воду, аби споживачі платили лише за фактично отримані послуги.

"Стежимо, щоб надавачі послуг самі зробили цей перерахунок", — розповіла глава Кабміну, додавши, що ніяких заяв людям подавати не треба, адже постачальники послуг мають зробити коригування автоматично.

Ірина Білик подякувала прем'єрці за швидку реакцію на її допис.

Подяка від Ірини Білик

"Пані Юлія, дякую вам за ваш коментар і турботу. Для людей це справді важливе питання", — зазначила співачка.

Утім, у коментарях користувачі зазначили, що платіжки, які були отримані, виявилися навіть більшими, ніж раніше.

Допис користувача Threads

Допис користувача Threads

Також українці дивуються, чому співачку, яка, згідно з даними з відкритих джерел, здебільшого проживає в Іспанії, хоча й має будинок у Березівці Бучанського району, цікавить комуналка на її батьківщині.

Допис користувача Threads

Нагадаємо, ще 4 лютого прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що доручила простежити за перерахунком комунальних платежів для людей, у яких через російські обстріли не було води чи тепла. За її словами, українці мають платити лише за фактично надані послуги.

Фокус писав, що на початку лютого Ірина Білик хотіла замовляти дрова для опалення, але це виявилося не так просто.