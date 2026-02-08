"Жестокая коммуналка": в Кабмине отреагировали на жалобу Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык пожаловалась в социальной сети на "жестокую" коммуналку поклонникам своего таланта. На ее нарекания отреагировала премьер Юлия Свириденко.

Певица Ирина Билык пожаловалась на большие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это артистка отметила в соцсети Threads.

"Друзья, снег не жестокий. Жестокая коммуналка", — написала заслуженная и народная артистка, таким образом, очевидно, обыгрывая слова собственной песни "Снег" из альбома "Любовь.Яд" 2004 года.

Сообщение Ирины Билык Фото: Скриншот

После такого "признания" сообщение певицы прокомментировала премьер-министр Юлия Свириденко, которая "отчиталась" о работе правительства.

Ответ Юлии Свириденко

Чиновница отметила, что правительство приняло решение с 1 января пересчитать платежки гражданам за тепло и воду, чтобы потребители платили только за фактически полученные услуги.

Відео дня

"Следим, чтобы поставщики услуг сами сделали этот перерасчет", — рассказала глава Кабмина, добавив, что никаких заявлений людям подавать не надо, ведь поставщики услуг должны сделать корректировку автоматически.

Ирина Билык поблагодарила премьера за быструю реакцию на ее сообщение.

Благодарность от Ирины Билык

"Госпожа Юлия, спасибо вам за ваш комментарий и заботу. Для людей это действительно важный вопрос", — отметила певица.

Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что платежки, которые были получены, оказались даже больше, чем раньше.

Сообщение пользователя Threads

Сообщение пользователя Threads

Также украинцы удивляются, почему певицу, которая, согласно данным из открытых источников, в основном проживает в Испании, хотя и имеет дом в Березовке Бучанского района, интересует коммуналка на ее родине.

Сообщение пользователя Threads

Напомним, еще 4 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что поручила проследить за перерасчетом коммунальных платежей для людей, у которых из-за российских обстрелов не было воды или тепла. По ее словам, украинцы должны платить только за фактически предоставленные услуги.

Фокус писал, что в начале февраля Ирина Билык хотела заказывать дрова для отопления, но это оказалось не так просто.