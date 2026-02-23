"Гатила всех я": Ирина Билык заинтриговала ответами в сети

Украинская певица Ирина Билык откровенно высказалась об отношениях с бывшими партнерами и остроумно ответила на вопросы подписчиков. Артистка заверила, что во всех своих романах именно она была главной.

На своей странице в соцсети Threads 55-летняя Билык отреагировала на грубый вопрос одного из пользователей относительно личной жизни. Певица не растерялась и с юмором заявила, что в каждых отношениях инициативу брала на себя: "Спокойно, малыши, била всех я!".

Ирина Билык удивила пользователей Threads Фото: Threads

Также она прокомментировала замечания подписчиков о шоумене Дмитрии Коляденко, которого в комментариях начали жалеть из-за якобы сложного характера артистки. Билык подчеркнула, что сочувствовать ему не нужно.

Ирина Билык удивила пользователей Threads Фото: Threads

Отношения Ирины Билык

Единственным официальным мужем певицы был азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов, на котором она тайно поженилась в марте 2013 года. В 2015-м у супругов родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. Летом 2021 года артистка сообщила о разводе.

Відео дня

Кроме того, Билык имеет старшего сына Глеба Оверчука, рожденного в 1999 году от Андрея Оверчука. В разные периоды жизни певица также состояла в отношениях с продюсером Юрием Никитиным, шоуменом Дмитрием Коляденко и хореографом Дмитрием Дикусаром.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык изменилась до неузнаваемости. Экспериментом артистки занялся известный визажист Егор Андрюшин.

Певица публично пожаловалась на "жестокую" коммуналку, а ей даже ответила премьер-министр Украины.

Кроме того, артистка и Павел Зибров встретились на съемках нового шоу "Угадай мелодию". Билык приняла предложение коллеги по сцене.