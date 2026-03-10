Оля Цибульская рассказала о молодых любовниках Ирины Билык (фото)

Украинская певица Оля Цибульская публично пошутила о личной жизни Ирины Билык. Артистка заявила, что ее коллега могла бы легко выиграть условный конкурс на самого красивого молодого любовника.

Об этом Цибульская рассказала во время эфира шоу "Сніданок з 1+1", где говорила о тенденциях в украинском шоу-бизнесе. По ее словам, среди знаменитостей в последнее время стало своеобразной "модой" заводить младших партнеров.

Певица с иронией отметила, что даже предлагала зрительницам воображаемый конкурс на самого привлекательного любовника среди звезд. В то же время она в шутку обратилась к Ирине Билык с просьбой не участвовать.

"Я говорила зрительницам: давайте сделаем конкурс на самого красивого любовника. Но сразу официально обращаюсь к Ирине Николаевне Билык, чтобы она не участвовала, потому что выигрывает", — с улыбкой сказала Цибульская.

Муж Ирины Билык

Единственным официальным мужем Ирины Билык был азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Пара тайно поженилась в марте 2013 года, а впоследствии у них родился сын Табриз, которого выносила суррогатная мать. Летом 2021 года певица сообщила о разводе с Ахмадовым.

Аслан Ахмадов и Ирина Билык Фото: Instagram

