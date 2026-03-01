Разбили стекло в авто: Ирину Билык ограбили в Италии (фото)

Украинскую певицу ограбили — инцидент произошел в Милане и стал неприятным завершением гастролей. Несмотря на это, артистка поблагодарила поклонников за теплый прием в Европе и объявила о старте нового всеукраинского тура из Полтавы.

Ирина Билык ограбили во время европейского тура. Об инциденте артистка сообщила поклонникам в Instagram, подводя итоги гастролей.

По словам Билык, евротур "запомнится надолго", ведь был полон ярких выступлений, эмоций и теплых встреч с публикой, но не обошлось и без неприятностей. Во время пребывания в Милане певицу ограбили. Деталей об обстоятельствах инцидента и похищенных вещей она не уточнила.

В то же время артистка подчеркнула, что никакие препятствия не затмили любви, которую она почувствовала от европейских слушателей.

"Было все — сцены, эмоции, овации... и даже ограбление в Милане. Но ни одно препятствие не перечеркнет той любви, которую я почувствовала в каждом городе. Европа, спасибо за эти встречи. Это было сильно", — поделилась певица.

Фото: Instagram

Несмотря на неприятный случай, Ирина Билык не делает паузы в творческой деятельности. Уже 1 марта, по ее словам, стартует новый всеукраинский тур — первый концерт состоится в Полтаве.

