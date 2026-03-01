Розбили скло в авто: Ірину Білик пограбували в Італії (фото)

Українську співачку пограбували — інцидент стався у Мілані й став неприємним завершенням гастролей. Попри це, артистка подякувала шанувальникам за теплий прийом у Європі та оголосила про старт нового всеукраїнського туру з Полтави.

Ірина Білик пограбували під час європейського туру. Про інцидент артистка повідомила шанувальникам у Instagram, підбиваючи підсумки гастролей.

За словами Білик, євротур "запам’ятається надовго", адже був сповнений яскравих виступів, емоцій та теплих зустрічей із публікою, але не обійшлося й без неприємностей. Під час перебування в Мілані співачку пограбували. Деталей щодо обставин інциденту та викрадених речей вона не уточнила.

Водночас артистка наголосила, що жодні перешкоди не затьмарили любові, яку вона відчула від європейських слухачів.

"Було все — сцени, емоції, овації… і навіть пограбування в Мілані. Але жодна перешкода не перекреслить тієї любові, яку я відчула в кожному місті. Європа, дякую за ці зустрічі. Це було сильно", — поділилася співачка.

Відео дня

Ірину Білик пограбували в Мілані Фото: Instagram

Попри неприємний випадок, Ірина Білик не робить паузи у творчій діяльності. Уже 1 березня, за її словами, стартує новий всеукраїнський тур — перший концерт відбудеться у Полтаві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Ірина Білик відверто висловилася про стосунки з колишніми партнерами та дотепно відповіла на запитання підписників.

Співачка публічно поскаржилася на "жорстоку" комуналку, а їй навіть відповіла премʼєр-міністерка України.

Крім того, артистка та Павло Зібров зустрілися на зйомках нового шоу "Вгадай мелодію". Білик прийняла пропозицію колеги по сцені.