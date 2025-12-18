Помер тато Олі Цибульської: співачка щемко звернулася до нього (фото)
Українська співачка Оля Цибульська 18 грудня повідомила трагічну новину в її родині. Пішов із життя батько артистки, Павло Цибульський.
Зірка поділилася добіркою фото з рідною людиною та зворушливо звернулася до свого "вусатого янгола" в Instagram.
Помер тато Олі Цибульської
"Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе", — зазначила Ольга.
У подробиці виконавиця вдаватися не стала, так само, як і не розкривала причин смерть. Цибульська вшанувала пам'ять рідної людини, опублікувавши їхні архівні фото.
Підписники знаменитості тим часом висловлюють свої щирі співчуття.
"Декілька днів тому, на моєму день народженні, ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо", — написала артистка.
