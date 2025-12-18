Підтримайте нас RU
Помер тато Олі Цибульської: співачка щемко звернулася до нього (фото)

Оля Цибульська повідомила про смерть тата
Оля Цибульська | Фото: instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська 18 грудня повідомила трагічну новину в її родині. Пішов із життя батько артистки, Павло Цибульський.

Зірка поділилася добіркою фото з рідною людиною та зворушливо звернулася до свого "вусатого янгола" в Instagram.

Помер тато Олі Цибульської

"Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе", — зазначила Ольга.

У подробиці виконавиця вдаватися не стала, так само, як і не розкривала причин смерть. Цибульська вшанувала пам'ять рідної людини, опублікувавши їхні архівні фото.

Підписники знаменитості тим часом висловлюють свої щирі співчуття.

Оля Цибульська з татом
Оля Цибульська з татом
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Декілька днів тому, на моєму день народженні, ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо", — написала артистка.

Оля Цибульська з татом
Оля Цибульська з татом
Фото: instagram.com/cybulskaya
Тато Олі Цибульської
Тато Олі Цибульської
Фото: instagram.com/cybulskaya
Батьки Олі Цибульської
Батьки Олі Цибульської
Фото: instagram.com/cybulskaya

