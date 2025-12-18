Умер папа Оли Цибульской: певица щемяще обратилась к нему (фото)

Украинская певица Оля Цибульская 18 декабря сообщила трагическую новость в ее семье. Ушел из жизни отец артистки, Павел Цибульский.

Звезда поделилась подборкой фото с родным человеком и трогательно обратилась к своему "усатому ангелу" в Instagram.

Умер папа Оли Цибульской

"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома у тебя", — отметила Ольга.

В подробности исполнительница вдаваться не стала, так же, как и не раскрывала причин смерти. Цибульская почтила память родного человека, опубликовав их архивные фото.

Подписчики знаменитости тем временем выражают свои искренние соболезнования.

Оля Цибульская с папой Фото: instagram.com/cybulskaya

"Несколько дней назад, на моем день рождении, ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем", — написала артистка.

Оля Цибульская с папой Фото: instagram.com/cybulskaya

Папа Оли Цибульской Фото: instagram.com/cybulskaya

Родители Оли Цибульской Фото: instagram.com/cybulskaya

