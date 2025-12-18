Умер папа Оли Цибульской: певица щемяще обратилась к нему (фото)
Украинская певица Оля Цибульская 18 декабря сообщила трагическую новость в ее семье. Ушел из жизни отец артистки, Павел Цибульский.
Звезда поделилась подборкой фото с родным человеком и трогательно обратилась к своему "усатому ангелу" в Instagram.
Умер папа Оли Цибульской
"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома у тебя", — отметила Ольга.
В подробности исполнительница вдаваться не стала, так же, как и не раскрывала причин смерти. Цибульская почтила память родного человека, опубликовав их архивные фото.
Подписчики знаменитости тем временем выражают свои искренние соболезнования.
"Несколько дней назад, на моем день рождении, ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем", — написала артистка.
