Цибульська відповіла на обурення через її концерт у роковини голодомору: "Розумію"

Українська співачка Оля Цибульська відреагувала на критику через свій концерт, який відбувся 22-го листопада, в День пам'яті жертв голодоморів. За її словами, зараз в Україні вже немає не памʼятних днів.

Свою позицію зірка сцени озвучила у відео, яке виклала в Instagram. А прихильники її здебільшого підтримали в коментарях.

Цибульська відповіла на обурення через її концерт

"В інтернеті є хвиля незадоволення від людей, через концерт проведений у Теплику 22 листопада. Мені не всеодно. Бо я живу вдома. І дуже добре всіх розумію. Сподіваюсь і на ваше розуміння. В наш час, як на мене, нема не пам'ятних днів. Тому пам'ятаємо щомиті і щодня вчимося жити заново. І як без помилок — відповіді ні у кого, на жаль, нема", — написала артистка.

У самому відео Оля Цибульська наголосила, що її концерт у Теплику розпочався з хвилини мовчання і вшанування всіх жертв, а частину розважальної програми було вилучено.

Відео дня

"Є спеціальний блок, де я читаю вірш, де ми співаємо пісню "Живеш" і пам'ятаємо кожної миті про те, в який страшний час ми живемо. І всі глядачі, і цивільні, і військові, які були в залі, яким я дуже вдячна, сприйняли цей концерт дуже тепло і дуже з розумінням", — зазначила співачка.

Цибульська відповіла на обурення Фото: Instagram

"Я розумію суспільство і розумію обурення. Коли ти не був там, все виглядає інакше. Я — частина великого народу і розділяю так само біль, але хочу, щоби ви мене теж зрозуміли", — додала Ольга.

За її словами, під час повномасштабного вторгнення, ще й за умови постійних відключень світла і вимушених переносів концертів українські артисти працюють в непростих умовах, і їм складно вибрати дату, щоби виступ точно відбувся.

"Жодної секунди я не забуваю, де я живу, бо я лишаюся тут, в Україні зі своєю дитиною", — наголосила зірка.

Реакція людей

У коментарях до ролика Цибульську підтримали її прихильники:

"Олю, впевнена в твоїй любові та повазі до України, до людей. Обіймаю".

"Хтось дає концерти з добрими намірами та діями, а хтось нічого не робить і засуджує першого".

"Оля, ти неймовірна, твої пісні лікують душу, ти робиш добру справу".

"Я була там! Концерт почався майже о 5 вечора, хвилина мовчання та все у свічках! І був військовий, який приніс Олі квіти, зал стоячи аплодував військовому, це було саме зворушливе! Так, в країні війна, так, з датою зараз не вгадаєш! Дякую, Оля, за емоції дітей! Ми їхали з Вінниці на концерт".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український бренд BEVZA потрапив у гучний скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків", випустивши його за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів.

Після скандалу з вечіркою, яку у Львові на День пам'яті жертв голодоморів у 2021 році влаштував блогер Олександр Заліско з нагоди свого 29-річчя, великі бренди розірвали з ним рекламні контракти.

Крім того, Маша Єфросиніна та Оля Полякова, які були капітанами команд "Ліги сміху", сміялись у той час, коли Іван Люленов виконував пісню про полеглих українських воїнів.