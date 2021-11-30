Блогер-мільйонник Заліско поскаржився на відмову брендів працювати з ним через "голодну тусу"

"Фокстрот" і "Нова пошта" у коментарі Фокусу заперечили можливість співпраці з інтернет-зіркою після скандальної вечірки, що відбулася в День пам'яті жертв голодоморів.

Після скандалу з вечіркою, яку у Львові на День пам'яті жертв голодоморів влаштував блогер Олександр Заліско з нагоди свого 29-річчя, великі бренди розірвали з ним рекламні контракти. Про це він повідомив у своєму Instagram у вівторок, 30 листопада.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами блогера-мільйонника, він не знав, що цього року День пам'яті жертв голодоморів відзначався 27 листопада, в його день народження. Заліско зазначив, що хтось із гостей опублікував у своєму Instagram сторіс із "невинним необдуманим текстом", який "хтось інший трактував двояко" (імовірно, йдеться про сторіс ведучого вечірки Володимира Остапчука з текстом "блогерська голодна туса" — ред.).

"(Ми) не хотіли образити почуття людей, які вшановували день пам'яті цієї жахливої, історичної для нас події", — сказав Заліско.

Також блогер пояснив, що "святкувати день народження до — погана прикмета", а після 27 листопада зробити це було неможливо "бо починається піст".

"Гості вільні лише у вихідні. Коли запрошував гостей на свято я не звернув уваги, що ще відбуватиметься цього дня. Затупив, зізнаюсь", — заявив інфлюенсер.

Заліско розповів, що останні дні були для нього дуже важкі. Зокрема, його "позбавили практично всіх джерел прибутку".

"Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовилися від подальшої співпраці. Чи це удар для мене? Величезний", — сказав блогер.

Крім цього Заліско заявив, що він "щиро просить вибачення перед тими людьми, чиї почуття та патріотичні цінності абсолютно випадково і не спеціально зачепив".

Реакція брендів на "голодну тусу"

Фокус зв'язався з представниками українських компаній, які співпрацювали із Заліском чи іншими блогерами, які відвідали вечірку в День пам'яті жертв голодоморів. Серед них, зокрема, були Саша Бо (1,9 млн підписників в Instagram), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн), Наталі Литвин (1 млн).

У мережі магазинів побутової техніки "Фокстрот" повідомили, що бренд не укладав довгострокових договорів про співпрацю із жодним з учасників цього скандалу, а актуальних домовленостей "теж немає". Чи короткострокові контракти на рекламу з блогерами в компанії не вказали.

У той же час компанія пообіцяла, що через "некоректну та недоречну поведінку" вона розширить перелік тих лідерів думок, з ким співробітництво в майбутньому буде припинено.

Фокус знайшов допис Заліска від 25 жовтня минулого року із рекламою цієї мережі магазинів.

[ + – ] Реклама Заліска для компанії "Фокстрот"

Пресслужба компанії "Нова пошта" водночас зазначила, що чинних контрактів із вищезгаданими блогерами наразі немає і, "враховуючи їхні вчинки, не буде".

"Безумовно, ми враховуватимемо нещодавній інцидент у виборі лідерів думок для подальшої співпраці", — йдеться у відповіді компанії.

[ + – ] Реклама Заліска для компанії "Нова пошта"

Мобільний оператор "Київстар" також заявив, що "не планує співпрацю з блогерами, які не поділяють позицію" щодо того, що трагічні події в історії України "не можуть бути предметом недоречного глузування". Водночас компанія не відповіла на запитання, чи співпрацювала вона з учасниками скандалу раніше.

За даними ВВС, співпрацювати з блогерами також відмовилися такі бренди, як Lovare, VOVK, JYSK, Metro, "Франке Україна".

Нагадаємо, після проведення скандальної вечірки у львівському Будинку вчених місцева влада вирішила призупинити роботу установи через порушення карантинних норм. Детальніше про "голодну тусу" блогерів у Львові читайте у матеріалі Фокусу.