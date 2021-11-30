Блогер-мільйонник Заліско поскаржився на відмову брендів працювати з ним через "голодну тусу"
"Фокстрот" і "Нова пошта" у коментарі Фокусу заперечили можливість співпраці з інтернет-зіркою після скандальної вечірки, що відбулася в День пам'яті жертв голодоморів.
Після скандалу з вечіркою, яку у Львові на День пам'яті жертв голодоморів влаштував блогер Олександр Заліско з нагоди свого 29-річчя, великі бренди розірвали з ним рекламні контракти. Про це він повідомив у своєму Instagram у вівторок, 30 листопада.
За словами блогера-мільйонника, він не знав, що цього року День пам'яті жертв голодоморів відзначався 27 листопада, в його день народження. Заліско зазначив, що хтось із гостей опублікував у своєму Instagram сторіс із "невинним необдуманим текстом", який "хтось інший трактував двояко" (імовірно, йдеться про сторіс ведучого вечірки Володимира Остапчука з текстом "блогерська голодна туса" — ред.).
"(Ми) не хотіли образити почуття людей, які вшановували день пам'яті цієї жахливої, історичної для нас події", — сказав Заліско.
Також блогер пояснив, що "святкувати день народження до — погана прикмета", а після 27 листопада зробити це було неможливо "бо починається піст".
"Гості вільні лише у вихідні. Коли запрошував гостей на свято я не звернув уваги, що ще відбуватиметься цього дня. Затупив, зізнаюсь", — заявив інфлюенсер.
Заліско розповів, що останні дні були для нього дуже важкі. Зокрема, його "позбавили практично всіх джерел прибутку".
"Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовилися від подальшої співпраці. Чи це удар для мене? Величезний", — сказав блогер.
Крім цього Заліско заявив, що він "щиро просить вибачення перед тими людьми, чиї почуття та патріотичні цінності абсолютно випадково і не спеціально зачепив".
Реакція брендів на "голодну тусу"
Фокус зв'язався з представниками українських компаній, які співпрацювали із Заліском чи іншими блогерами, які відвідали вечірку в День пам'яті жертв голодоморів. Серед них, зокрема, були Саша Бо (1,9 млн підписників в Instagram), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн), Наталі Литвин (1 млн).
У мережі магазинів побутової техніки "Фокстрот" повідомили, що бренд не укладав довгострокових договорів про співпрацю із жодним з учасників цього скандалу, а актуальних домовленостей "теж немає". Чи короткострокові контракти на рекламу з блогерами в компанії не вказали.
У той же час компанія пообіцяла, що через "некоректну та недоречну поведінку" вона розширить перелік тих лідерів думок, з ким співробітництво в майбутньому буде припинено.
Фокус знайшов допис Заліска від 25 жовтня минулого року із рекламою цієї мережі магазинів.
Пресслужба компанії "Нова пошта" водночас зазначила, що чинних контрактів із вищезгаданими блогерами наразі немає і, "враховуючи їхні вчинки, не буде".
"Безумовно, ми враховуватимемо нещодавній інцидент у виборі лідерів думок для подальшої співпраці", — йдеться у відповіді компанії.
Мобільний оператор "Київстар" також заявив, що "не планує співпрацю з блогерами, які не поділяють позицію" щодо того, що трагічні події в історії України "не можуть бути предметом недоречного глузування". Водночас компанія не відповіла на запитання, чи співпрацювала вона з учасниками скандалу раніше.
За даними ВВС, співпрацювати з блогерами також відмовилися такі бренди, як Lovare, VOVK, JYSK, Metro, "Франке Україна".
Нагадаємо, після проведення скандальної вечірки у львівському Будинку вчених місцева влада вирішила призупинити роботу установи через порушення карантинних норм. Детальніше про "голодну тусу" блогерів у Львові читайте у матеріалі Фокусу.