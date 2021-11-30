Блогер-милионник Залиско пожаловался на отказ брендов работать с ним из-за "голодной тусы"

"Фокстрот" и "Нова пошта" в комментарии Фокусу отвергли возможность сотрудничества с интернет-знаменитостью после скандальной вечеринки, прошедшей в День памяти жертв голодоморов.

После скандала с вечеринкой, которую во Львове в День памяти жертв голодоморов устроил блогер Александр Залиско по случаю своего 29-летия, крупные бренды разорвали с ним рекламные контракты. Об этом он сообщил в своем Instagram во вторник, 30 ноября.

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По словам блогера-миллионника, он не знал, что в этом году День памяти жертв голодоморов отмечался 27 ноября, в его день рождения. Залиско отметил, что кто-то из гостей опубликовал в своем Instagram сторис с "невинным необдуманным текстом", который "кто-то другой трактовал двояко" (предположительно, речь идет о сторис ведущего вечеринки Владимира Остапчука с текстом "блогерская голодная туса" — ред.).

"(Мы) не хотели оскорбить чувства людей, которые чествовали день памяти этого ужасного, исторического для нас события", — сказал Залиско.

Также блогер объяснил, что "праздновать день рождения до — плохая примета", а после 27 ноября сделать это было невозможно "так как начинается пост".

"Гости свободны только в выходные. Когда приглашал гостей на праздник я не обратил внимания, что еще будет происходить в этот день. Затупил, признаю", — заявил инфлюенсер.

Залиско рассказал, что последние дни были для него очень тяжелыми. В частности, его "лишили практически всех источников дохода".

"Крупнейшие национальные бренды разорвали соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный", — сказал блогер.

Помимо этого Залиско заявил, что он "искренне извиняется перед теми людьми, чьи чувства и патриотические ценности абсолютно случайно и не специально задел".

Реакция брендов на "голодную тусу"

Фокус связался с представителями украинских компаний, которые сотрудничали с Залиско или другими блогерами, посетившими вечеринку в День памяти жертв голодоморов. Среди них, в частности, были Саша Бо (1,9 млн подписчиков в Instagram), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Натали Литвин (1 млн).

В сети магазинов бытовой техники "Фокстрот" сообщили, что бренд не заключал долгосрочных договоров о сотрудничестве ни с одним из участников этого скандала, а актуальных договоренностей "тоже нет". Были ли краткосрочные контракты на рекламу с блогерами в компании не указали.

В то же время компания пообещала, что из-за "некорректного и неуместного поведения" она расширит перечень тех лидеров мнений, с кем сотрудничество в будущем будет исключено.

Фокус нашел пост Залиско от 25 октября прошлого года с рекламой этой сети магазинов.

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Пресс-служба компании "Нова пошта" в свою очередь отметила, что действующих контрактов с вышеуказанными блогерами на данный момент нет и, "учитывая их поступки, не будет".

"Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества", — говорится в ответе компании.

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Мобильный оператор "Київстар" также заявил, что "не планирует сотрудничество с блогерами, которые не разделяют позицию" касательно того, что трагические события в истории Украины "не могут быть предметом неуместной насмешки". В то же время компания не ответила на вопрос о том, сотрудничала ли она с участниками скандала ранее.

По данным BBC, сотрудничать с блогерами также отказались такие бренды, как Lovare, VOVK, JYSK, Metro, "Франке Україна".

Напомним, после проведения скандальной вечеринки во львовском Доме ученых местные власти решили приостановить работу учреждения из-за нарушения карантинных норм. Подробнее о "голодной тусе" блогеров во Львове читайте в материале Фокуса.