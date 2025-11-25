Цибульская ответила на возмущение из-за ее концерта в годовщину голодомора: "Понимаю"

Украинская певица Оля Цибульская отреагировала на критику из-за своего концерта, который состоялся 22-го ноября, в День памяти жертв голодоморов. По ее словам, сейчас в Украине уже нет не памятных дней.

Свою позицию звезда сцены озвучила в видео, которое выложила в Instagram. А поклонники ее в основном поддержали в комментариях.

Цибульская ответила на возмущение из-за ее концерта

"В интернете есть волна недовольства от людей, из-за концерта проведенного в Теплике 22 ноября. Мне не все равно. Потому что я живу дома. И очень хорошо всех понимаю. Надеюсь и на ваше понимание. В наше время, как по мне, нет не памятных дней. Поэтому помним ежесекундно и ежедневно учимся жить заново. И как без ошибок — ответа ни у кого, к сожалению, нет", — написала артистка.

В самом видео Оля Цибульская отметила, что ее концерт в Теплике начался с минуты молчания и чествования всех жертв, а часть развлекательной программы была изъята.

"Есть специальный блок, где я читаю стихотворение, где мы поем песню "Живешь" и помним каждое мгновение о том, в какое страшное время мы живем. И все зрители, и гражданские, и военные, которые были в зале, которым я очень благодарна, восприняли этот концерт очень тепло и очень с пониманием", — отметила певица.

"Я понимаю общество и понимаю возмущение. Когда ты не был там, все выглядит иначе. Я — часть большого народа и разделяю так же боль, но хочу, чтобы вы меня тоже поняли", — добавила Ольга.

По ее словам, во время полномасштабного вторжения, еще и при условии постоянных отключений света и вынужденных переносов концертов украинские артисты работают в непростых условиях, и им сложно выбрать дату, чтобы выступление точно состоялось.

"Ни секунды я не забываю, где я живу, потому что я остаюсь здесь, в Украине со своим ребенком", — подчеркнула звезда.

Реакция людей

В комментариях к ролику Цибульскую поддержали ее поклонники:

"Оля, уверена в твоей любви и уважении к Украине, к людям. Обнимаю".

"Кто-то дает концерты с добрыми намерениями и действиями, а кто-то ничего не делает и осуждает первого".

"Оля, ты невероятная, твои песни лечат душу, ты делаешь доброе дело".

"Я была там! Концерт начался почти в 5 вечера, минута молчания и все в свечах! И был военный, который принес Оле цветы, зал стоя аплодировал военному, это было самое трогательное! Да, в стране война, да, с датой сейчас не угадаешь! Спасибо, Оля, за эмоции детей! Мы ехали из Винницы на концерт".

