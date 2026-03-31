Оля Цибульская раскрыла, как Ирина Билык причастна к ее разрыву с мужем

Украинская певица Оля Цибульская призналась, что они с мужем Сергеем Грисюком могли пойти в жизни разными путями из-за совета Ирины Билык.

Пара в августе будет праздновать 11-ю годовщину своего брака. Впрочем, был сложный период, который мог поставить точку в их союзе. Об этом звезда сцены рассказала в интервью Славе Демину.

Цибульская о расставании с мужем

Это произошло еще лет 20 назад.

"Был период, когда мы с Сергеем сделали паузу в наших отношениях. Потому что я тогда думала: карьера или семья. Мне сказали, что надо выбирать, что невозможно это сочетать в себе. Это в гримерке когда-то, после концерта "ТиК" во Дворце спорта за коньячком Ирина Билык поделилась. Это какой-то курс 2-ой у меня был или первый. И тогда Николаевна делилась какими-то такими штуками, мы очень классно говорили между собой, общались. Я пришла домой и говорю: "Расходимся. Я хочу карьеру". И мы разошлись. На полтора года, кажется. Мы не общались", — призналась певица.

В тот период за Ольгой ухаживали разные мужчины, но впоследствии они с Сергеем помирились.

Оля Цибульская с мужем Фото: Instagram

Личная жизнь Оли Цибульской: что известно

Певица десять лет состоит в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, с которым знакома еще со школы. Супруги воспитывают сына Нестора. Цибульская личную жизнь держит преимущественно в тайне.

"Нам очень классно вдвоем, видимо вот причина, почему зрителей не приглашаем. Мы вместе более 20 лет. Он знает, что я не люблю каперсы, а я знаю, что Сергей не любит камер, интервью, фото... поэтому и не лезу со своим шоубизнесом. Да и жизнь на показ это не про семью", — говорила артистка в интервью Фокусу.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Цибульская публично пошутила о личной жизни Ирины Билык.

Певица отреагировала на критику из-за своего концерта, который состоялся 22-го ноября, в День памяти жертв голодоморов.

Кроме того, 18 декабря Ольга сообщила трагическую новость в ее семье. Ушел из жизни отец артистки, Павел Цибульский.