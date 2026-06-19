Ирина Билык осталась без одежды в Норвегии (фото)

Известная украинская певица попала в неприятную ситуацию во время поездки в Осло. Артистка прилетела в столицу Норвегии для участия в благотворительном мероприятии, однако в аэропорту обнаружила, что авиакомпания потеряла её вещи.

Об этом инциденте певица лично рассказала на своей странице в Threads (@bilyk_iryna). Звезда прибыла в страну для выступления на детском благотворительном фестивале, но из-за отсутствия багажа оказалась в затруднительном положении перед важным мероприятием.

"Теперь вопрос: что надеть и что вообще делать, когда времени почти нет? Поделитесь идеями", — обратилась певица к своим подписчикам.

Ирина Билык рассказала о ситуации в аэропорту Фото: Threads

Пользователи соцсети сразу откликнулись на призыв о помощи, предлагая артистке варианты быстрого шопинга в Осло. Однако некоторые отметили, что в день, когда появились новости о нападении на Москву, подобные новости от Ирины Билык неинтересны.

Відео дня

Пока неизвестно, удалось ли службе аэропорта оперативно найти чемоданы певицы до начала фестиваля.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Ирина Билык заинтриговала кадрами с признанием в любви. В комментариях даже высказали предположение, что это иностранец.

Певица неожиданно заговорила о правде. Артистка подняла болезненную тему современного общения, спросив подписчиков, почему сегодня людям стало проще бесследно исчезнуть, чем откровенно поговорить.

Кроме того, артистка показала себя без фильтров и укладки, поделившись "честным" селфи. В комментариях поклонники артистки выразили восторг от естественности своего кумира и искренне посмеялись над новым фото.