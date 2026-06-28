"Занадто пізно": Ірина Білик заговорила про біль від втрати людини (фото)

Відома українська співачка збентежила своїх шанувальників філософськими роздумами про складні стосунки та розставання. На своїй сторінці зірка опублікувала неоднозначний допис, який викликав бурхливу дискусію серед її підписників.

В особистому блозі (@bilyk_iryna) артистка постала у яскравому синьому вбранні та сонцезахисних окулярах, тримаючи в руках паперовий стаканчик із напоєм на тлі морського пейзажу. Навпроти неї за столом сидить загадковий супутник із довгим волоссям. Своє фото Ірина Білик супроводила коротким, але глибоким запитанням.

Ірина Білик заговорила про біль від втрати Фото: Instagram

"Що болючіше: коли людина йде — чи коли повертається занадто пізно?" — написала співачка.

Реакція шанувальників

Публікація співачки швидко зібрала сотні вподобань та десятки розгорнутих коментарів, де підписники почали ділитися власним життєвим досвідом та думками щодо цієї дилеми.

Деякі користувачі зазначили, що боляче в обох випадках. Зокрема, у коментарях підкреслили, що між "тоді" і "зараз" зазвичай виростає тиша, нові образи та звички жити одне без одного, через що повертатися буває дуже важко.

Відео дня

Частина фанатів висловила думку, що коли людина повертається через тривалий час, колишніх почуттів уже немає, і вона стає чужою.

Водночас деякі дописувачі впевнені, що повернення — це не спроба стерти минуле, а шанс зрозуміти одне одного і дати стосункам новий сенс, якщо під шарами болю і мовчання ще живе кохання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик зробила несподіване зізнання, як оцінює свою зовнішність.

Співачка залишилась без одягу в Норвегії.

Крім того, артистка заінтригувала кадрами освідчення. У коментарях навіть припустили, що це іноземець.