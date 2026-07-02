Ірина Білик несподівано заговорила про сильні почуття (фото)
Українська співачка Ірина Білик несподівано поміркувала на філософську тему: сильніші почуття чи час.
Народна артистка активно рекламує свою нову пісню Mi Amor. Цього разу вона поділилася в Instagram відео, на якому підспівує своїй композиції.
Білик заговорила про сильні почуття
Артистка поміркувала: сильнішими є почуття чи час. Білик вважає, що деякі історії залишаються жити в нашому серці назавжди.
"Не все, що закінчується, перестає жити в серці. Деякі почуття просто залишаються жити всередині нас, незалежно від часу й обставин. Як думаєте, що сильніше: час чи почуття?" — написала Ірина.
У коментарях люди почали активно дискутувати щодо почутого та засипати свого кумира компліментами.
Реакція мережі
- "Скоріш за все час! Іра, ви красуня".
- "Почуття".
- "Ірино, ви неймовірна. А почуття завжди перемагають".
- "Для мене почуття"
- "Як показало життя, саме час розставляє все по місцях".
- "Люблю, і ця локація знайома".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик зробила несподіване зізнання, як оцінює свою зовнішність.
- Українська співачка збентежила своїх шанувальників філософськими роздумами про складні стосунки та розставання.
Крім того, артистка заінтригувала кадрами освідчення на березі моря.