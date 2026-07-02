Ірина Білик несподівано заговорила про сильні почуття (фото)

Українська співачка Ірина Білик несподівано поміркувала на філософську тему: сильніші почуття чи час.

Народна артистка активно рекламує свою нову пісню Mi Amor. Цього разу вона поділилася в Instagram відео, на якому підспівує своїй композиції.

Білик заговорила про сильні почуття

Артистка поміркувала: сильнішими є почуття чи час. Білик вважає, що деякі історії залишаються жити в нашому серці назавжди.

"Не все, що закінчується, перестає жити в серці. Деякі почуття просто залишаються жити всередині нас, незалежно від часу й обставин. Як думаєте, що сильніше: час чи почуття?" — написала Ірина.

У коментарях люди почали активно дискутувати щодо почутого та засипати свого кумира компліментами.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

"Скоріш за все час! Іра, ви красуня".

"Почуття".

"Ірино, ви неймовірна. А почуття завжди перемагають".

"Для мене почуття"

"Як показало життя, саме час розставляє все по місцях".

"Люблю, і ця локація знайома".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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