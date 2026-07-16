Стиль життя
Ірина Білик заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі (фото)
Українська співачка Ірина Білик показалася до своєму подвірʼї влітку та поміркувала про справжність людей.
Артистка, яка нещодавно показала меншого сина Табріза, в Instagram виклала відео, на якому підспівує своїй новій композиції "Mi Amor".
Ірина Білик заговорила про чесність
"Скажіть чесно: ви справді щасливі — чи просто навчилися красиво це показувати?" — запитала артистка.
На відео вона позувала в масивних сонцезахисних окулярах, темному образі та з віялом Dior. Судячи з локації, Ірина перебуває в Києві.
Фанати Білик почали відповідати на її запитання в коментарях.
Реакція мережі
- "Не завжди щаслива, але завжди справжня. І якщо чесно, зараз я набагато щасливіша, ніж була кілька років тому. Не тому, що життя стало ідеальним, а тому, що змінилася я. Навчилася цінувати прості моменти, людей поруч і те, що відчуваю, а не те, як це виглядає зі сторони".
- "Буває по-різному".
- "Красиво показувати легше. Бути щасливою набагато цінніше".
- "Знаю одне: шастя любить тишу".
- "Уміння налаштовувати себе на щастя, навіть якщо воно триває лише мить, і зберігати це відчуття — справжнє мистецтво багатьох жінок".
Відео дня
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик звернулась до своїх потенційних залицяльників і запитала, кому потрібна дружина.
- Зірка сцени раптово заговорила про сильні почуття.
Крім того, артистка з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе, зробивши цікаве зізнання.