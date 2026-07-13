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Ірина Білик показала 10-річного сина: на кого схожий Табріз (фото)

Ірина Білик показала сина табріза
Ірина Білик | Фото: Instagram

Українська співачка та мама двох Ірина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним сином Табрізом, який, за чутками, живе в Іспанії.

Вони відвідали майстер-клас з гончарства. Менший син артистки із захопленням створював свій виріб, а зіркова мама уважно спостерігала за цим.

Ірина Білик показала меншого сина

"Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом", — запитала Ірина в підписників.

Хлопчик має темне волосся, він зовсім не схожий на зіркову матусю-білявку. Табріз помітно підріс і все більше схожий на свого батька.

У коментарях фанати співачки засипали її компліментами та відповіли на запитання:

  • "Який чарівний, милий хлопчик. Ірина Миколаївна, як завжди топ".
  • "Моменти разом — це найголовніше".
  • "Миколаївна! Ви неймовірні".
  • "Який гарний хлопчик. Ірино, ви неймовірна матуся".
  • "У тебе дуже класні діти".
  • "Табруша — зайка! Такий розумний хлопчик! Мама — красуня! Табріз — наша любов!"
Відео дня
син ірини білик
Син Ірини Білик
Фото: instagram/bilyk_iryna
Ірина Білик із сином
Ірина Білик із сином
Фото: instagram/bilyk_iryna

Діти Ірини Білик

Батьком первістка співачки став манекенник Андрій Оверчук, з яким вона зустрічалася з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батько 10-річного Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов
Ірина Білик та Аслан Ахмадов
Фото: Instagram

Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що Білик з двома синами живе в одному з іспанських міст. Старший активно займається музикою, а менший навчається в школі.

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