Ірина Білик показала 10-річного сина: на кого схожий Табріз (фото)
Українська співачка та мама двох Ірина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним сином Табрізом, який, за чутками, живе в Іспанії.
Вони відвідали майстер-клас з гончарства. Менший син артистки із захопленням створював свій виріб, а зіркова мама уважно спостерігала за цим.
Ірина Білик показала меншого сина
"Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом", — запитала Ірина в підписників.
Хлопчик має темне волосся, він зовсім не схожий на зіркову матусю-білявку. Табріз помітно підріс і все більше схожий на свого батька.
У коментарях фанати співачки засипали її компліментами та відповіли на запитання:
- "Який чарівний, милий хлопчик. Ірина Миколаївна, як завжди топ".
- "Моменти разом — це найголовніше".
- "Миколаївна! Ви неймовірні".
- "Який гарний хлопчик. Ірино, ви неймовірна матуся".
- "У тебе дуже класні діти".
- "Табруша — зайка! Такий розумний хлопчик! Мама — красуня! Табріз — наша любов!"
Діти Ірини Білик
Батьком первістка співачки став манекенник Андрій Оверчук, з яким вона зустрічалася з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.
А батько 10-річного Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства.
Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що Білик з двома синами живе в одному з іспанських міст. Старший активно займається музикою, а менший навчається в школі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик звернулась до своїх потенційних залицяльників і запитала, кому потрібна дружина.
- Співачка з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе, зробивши цікаве зізнання.
Крім того, зірка сцени раптово заговорила про сильні почуття.