Ірина Білик показала 10-річного сина: на кого схожий Табріз (фото)

Українська співачка та мама двох Ірина Білик показала рідкісні кадри з 10-річним сином Табрізом, який, за чутками, живе в Іспанії.

Вони відвідали майстер-клас з гончарства. Менший син артистки із захопленням створював свій виріб, а зіркова мама уважно спостерігала за цим.

Ірина Білик показала меншого сина

"Що дитина запам’ятає більше: дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом", — запитала Ірина в підписників.

Хлопчик має темне волосся, він зовсім не схожий на зіркову матусю-білявку. Табріз помітно підріс і все більше схожий на свого батька.

У коментарях фанати співачки засипали її компліментами та відповіли на запитання:

"Який чарівний, милий хлопчик. Ірина Миколаївна, як завжди топ".

"Моменти разом — це найголовніше".

"Миколаївна! Ви неймовірні".

"Який гарний хлопчик. Ірино, ви неймовірна матуся".

"У тебе дуже класні діти".

"Табруша — зайка! Такий розумний хлопчик! Мама — красуня! Табріз — наша любов!"

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Син Ірини Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Ірина Білик із сином Фото: instagram/bilyk_iryna

Діти Ірини Білик

Батьком первістка співачки став манекенник Андрій Оверчук, з яким вона зустрічалася з 1998 по 2002 рік. Глібу наразі 26 років.

А батько 10-річного Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурогатного материнства.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов Фото: Instagram

Слава Дьомін влітку 2024 року казав, що Білик з двома синами живе в одному з іспанських міст. Старший активно займається музикою, а менший навчається в школі.

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