Ирина Билык показала своего 10-летнего сына: на кого похож Табриз (фото)

Украинская певица и мама двоих детей Ирина Билык показала редкие кадры с 10-летним сыном Табризом, который, по слухам, живет в Испании.

Они посетили мастер-класс по гончарному делу. Младший сын артистки с увлечением создавал свое изделие, а его знаменитая мама внимательно наблюдала за этим.

Ирина Билык показала своего младшего сына

"Что ребёнок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведённые вместе", — спросила Ирина у подписчиков.

У мальчика темные волосы, он совсем не похож на свою знаменитую маму-блондинку. Табриз заметно подрос и всё больше становится похожим на своего отца.

В комментариях поклонники певицы засыпали её комплиментами и ответили на вопрос:

"Какой очаровательный, милый мальчик. Ирина Николаевна, как всегда, на высоте".

"Моменты, проведённые вместе, — это самое главное".

"Николаевна! Вы просто невероятны".

"Какой красивый мальчик. Ирина, вы потрясающая мама".

"У тебя очень классные дети".

"Табруша — зайчик! Такой умный мальчик! Мама — красавица! Табриз — наша любовь!"

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Сын Ирины Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина Билык с сыном Фото: instagram/bilyk_iryna

Дети Ирины Билык

Отцом первенца певицы стал манекенщик Андрей Оверчук, с которым она встречалась с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.

А отец 10-летнего Табриза — фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов Фото: Instagram

Слава Дёмин летом 2024 года рассказал, что Билык с двумя сыновьями живёт в одном из испанских городов. Старший активно занимается музыкой, а младший учится в школе.

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