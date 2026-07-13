Ирина Билык показала своего 10-летнего сына: на кого похож Табриз (фото)
Украинская певица и мама двоих детей Ирина Билык показала редкие кадры с 10-летним сыном Табризом, который, по слухам, живет в Испании.
Они посетили мастер-класс по гончарному делу. Младший сын артистки с увлечением создавал свое изделие, а его знаменитая мама внимательно наблюдала за этим.
Ирина Билык показала своего младшего сына
"Что ребёнок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведённые вместе", — спросила Ирина у подписчиков.
У мальчика темные волосы, он совсем не похож на свою знаменитую маму-блондинку. Табриз заметно подрос и всё больше становится похожим на своего отца.
В комментариях поклонники певицы засыпали её комплиментами и ответили на вопрос:
- "Какой очаровательный, милый мальчик. Ирина Николаевна, как всегда, на высоте".
- "Моменты, проведённые вместе, — это самое главное".
- "Николаевна! Вы просто невероятны".
- "Какой красивый мальчик. Ирина, вы потрясающая мама".
- "У тебя очень классные дети".
- "Табруша — зайчик! Такой умный мальчик! Мама — красавица! Табриз — наша любовь!"
Дети Ирины Билык
Отцом первенца певицы стал манекенщик Андрей Оверчук, с которым она встречалась с 1998 по 2002 год. Глебу сейчас 26 лет.
А отец 10-летнего Табриза — фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.
Слава Дёмин летом 2024 года рассказал, что Билык с двумя сыновьями живёт в одном из испанских городов. Старший активно занимается музыкой, а младший учится в школе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык обратилась к своим потенциальным поклонникам и спросила, кому нужна жена.
- Певица из-за рубежа неожиданно заговорила о любви к себе, сделав интересное признание.
Кроме того, звезда сцены неожиданно заговорила о сильных чувствах.