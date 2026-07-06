Ирина Билык обратилась к своим потенциальным поклонникам: "Кому нужна жена?"

Известная украинская певица удивила поклонников неожиданным и ироничным сообщением в своих социальных сетях. Звезда опубликовала снимок со своего отдыха на природе и с юмором рассказала, какие "бонусы" получит ее будущий избранник.

Как оказалось, поп-дива — заядлая любительница рыбалки и готова уделять этому хобби немало времени. Находясь у водоема, артистка записала прямую речь, которая не на шутку заинтриговала мужскую аудиторию.

"Друзья, кому нужна жена, которая будет утром ходить на рыбалку и возвращаться в 12 ночи… с уловом? Так что звоните все, кому нужна такая. А по выходным она ещё и куда-нибудь поедет, попоёт. У вас будет море свободного времени", — сказала певица в видео в Instagram.

Поклонники певицы мгновенно отреагировали на такое забавное предложение, засыпав Ирину комплиментами в комментариях.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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Известная украинская певица озадачила своих поклонников философскими размышлениями о сложных отношениях и расставании. На своей странице звезда опубликовала неоднозначный пост, который вызвал бурную дискуссию среди её подписчиков.

Ирина Билык из-за границы неожиданно заговорила о любви к себе. Артистка сделала интересное признание.

Кроме того, артистка заинтриговала поклонников философскими размышлениями о человеческих отношениях в своих соцсетях. Артистка затронула болезненную тему современного общения, спросив подписчиков, почему сегодня людям стало проще бесследно исчезнуть, чем откровенно поговорить.