Ірина Білик звернулась до своїх потенційних залицяльників: "Кому потрібна дружина?"

Відома українська співачка здивувала шанувальників неочікуваним та іронічним оголошенням у своїх соціальних мережах. Зірка опублікувала кадр зі свого відпочинку на природі та з гумором розповіла, які "бонуси" отримає її майбутній обранець.

Як виявилося, поп-діва є палкою шанувальницею риболовлі й готова присвячувати цьому хобі чимало часу. Перебуваючи біля водойми, артистка записала пряму мову, яка не абияк заінтригувала чоловічу аудиторію.

"Друзі, кому потрібна дружина, яка буде зранку іти на рибалку і приходити о 12 ночі… з уловом? Так що всі дзвоніть, кому треба така. А по вихідних ще й поїде десь поспіває. У вас часу вільного буде безліч", — сказала співачка у відео в Instagram.

Шанувальники співачки миттєво відреагували на таку кумедну пропозицію, засипавши Ірину компліментами у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома українська співачка збентежила своїх шанувальників філософськими роздумами про складні стосунки та розставання. На своїй сторінці зірка опублікувала неоднозначний допис, який викликав бурхливу дискусію серед її підписників.

Ірина Білик з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе. Артистка зробила цікаве зізнання.

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Крім того, артистка заінтригувала шанувальників філософським роздумом про людські стосунки у своїх соцмережах. Артистка підняла болючу тему сучасного спілкування, запитавши підписників, чому сьогодні людям стало простіше безслідно зникнути, аніж відверто поговорити.