Ирина Билык отменила концерт: что известно (фото)

Украинская певица Ирина Билык сообщила об отмене концерта в Александрии, который должен был состояться 30 октября.

Артистка вышла на связь в Instagram и сообщила новую дату своего выступления.

Ирина Билык перенесла концерт

30 октября в Александрии объявлен днём траура, в связи с чем Билык переносит своё выступление на понедельник, 2 ноября. Артистка подчеркнула, что все билеты останутся действительными.

"В связи с объявлением дня траура в городе Александрия концерт переносится на 2 ноября. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату", — отметила Ирина Билык.

В частности, знаменитость поблагодарила поклонников за понимание.

"Жду встречи с вами", — добавила певица.

Ирина Билык перенесла концерт Фото: instagram/bilyk_iryna

30 октября в Александрии объявлен Днём траура в память о жертвах трагедии, произошедшей 29 октября в результате атаки реактивным БПЛА на вокзал в Днепре.

Видео дня

"На коммунальных зданиях общины будут приспущены государственные флаги Украины. Также рекомендуется приспустить их на зданиях государственной и частной формы собственности. В этот день отменяются все развлекательные мероприятия", — говорится в заявлении городского совета.

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