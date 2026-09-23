56-летняя Ирина Билык кардинально изменила имидж (фото)
Украинская певица Ирина Билык поразила кардинальной сменой образа: артистка продемонстрировала новую прическу, чем приятно удивила поклонников.
Оказалось, что Анна Буткевич сняла совместный творческий проект с Билык и режиссером Аланом Бадоевым. В Instagram звезды показали совместные кадры и анонсировали премьеру клипа "Не ты, а я" на 23 сентября.
Ирина Билык сменила прическу
Песня получила продолжение в формате осенней новеллы. По словам Анны Буткевич, в проекте соединились три разных творческих мира — ее собственный, Ирины Билык и Алана Бадоева. А новая работа известного режиссера станет кинематографическим продолжением истории о двух женщинах и одной любви.
Билык появилась на фото в совершенно новом образе. Ее волосы приобрели более платиновый оттенок, стали короткими и вьющимися. Обычно звезда предпочитает длинные ровные (или слегка волнистые) волосы.
Ирина дополнила свой образ прозрачными очками и поразила своих поклонников этими изменениями.
В комментариях люди засыпали звезду комплиментами:
- "Ируся стала похожа на свою крестную мать Алину Гросу".
- "Как похожи друг на друга Ира и пчелка Алинка, прическа просто огонь".
- "Боже, вы выглядите шикарно".
- "Вау, какая Ирочка красавица".
- "Новый цвет волос. Ира — красавица".
- "Ирина Билык очень стильная".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык призналась, сколько раз раньше влюблялась с первого взгляда.
- Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм испытывал чувства к певице во время съемок в ее клипе на песню "Я люблю его".
Звезда заговорила о правде и вызвала бурную реакцию подписчиков.