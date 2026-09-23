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56-летняя Ирина Билык кардинально изменила имидж (фото)

Ирина Билык сменила прическу
Ирина Билык | Фото: instagram/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык поразила кардинальной сменой образа: артистка продемонстрировала новую прическу, чем приятно удивила поклонников.

Оказалось, что Анна Буткевич сняла совместный творческий проект с Билык и режиссером Аланом Бадоевым. В Instagram звезды показали совместные кадры и анонсировали премьеру клипа "Не ты, а я" на 23 сентября.

Ирина Билык сменила прическу

Песня получила продолжение в формате осенней новеллы. По словам Анны Буткевич, в проекте соединились три разных творческих мира — ее собственный, Ирины Билык и Алана Бадоева. А новая работа известного режиссера станет кинематографическим продолжением истории о двух женщинах и одной любви.

Билык появилась на фото в совершенно новом образе. Ее волосы приобрели более платиновый оттенок, стали короткими и вьющимися. Обычно звезда предпочитает длинные ровные (или слегка волнистые) волосы.

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Ирина Билык
Анна Буткевич, Алан Бадоев и Ирина Билык
Фото: instagram/bilyk_iryna

Ирина дополнила свой образ прозрачными очками и поразила своих поклонников этими изменениями.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram/bilyk_iryna

В комментариях люди засыпали звезду комплиментами:

  • "Ируся стала похожа на свою крестную мать Алину Гросу".
  • "Как похожи друг на друга Ира и пчелка Алинка, прическа просто огонь".
  • "Боже, вы выглядите шикарно".
  • "Вау, какая Ирочка красавица".
  • "Новый цвет волос. Ира — красавица".
  • "Ирина Билык очень стильная".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Звезда заговорила о правде и вызвала бурную реакцию подписчиков.