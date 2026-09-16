Ирина Билык заговорила о любви с первого взгляда (фото)

56-летняя украинская певица Ирина Билык рассказала, сколько раз раньше влюблялась с первого взгляда.

В Instagram народная артистка Украины ответила на вопросы подписчиков, среди которых, как обычно, были вопросы личного характера.

Ирина Билык — о любви с первого взгляда

Билык спросили, верит ли она в любовь с первого взгляда.

"Любовь с первого взгляда бывает. У меня это было раз 10", — призналась знаменитость.

Впрочем, теперь Ирина Билык не решается на такие авантюры.

"Но с возрастом становится всё сложнее найти кого-то нормального", — добавила певица.

Ирина Билык Фото: Instagram

Мужчины Ирины Билык

В 2000-х годах у звезды был громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. После этого она завела роман с хореографом Дмитрием Дикусаром, который был младше её на 15 лет.

Уже в 2015 году Ирина вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила паре сына Табриза. В 2021 году пара рассталась.

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В настоящее время певица официально не состоит в отношениях. У неё также есть старший сын Глеб от модели Андрея Оверчука.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм испытывал чувства к Ирине Билык после съёмок в её клипе на песню "Я люблю его".

Певица рассказала правду и вызвала бурную реакцию в сети.

Кроме того, звезда поделилась с поклонниками своими размышлениями об общественном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей".