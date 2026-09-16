Ірина Білик заговорила про любов з першого погляду (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик зізналася, скільки разів раніше закохувалася з першого погляду.

В Instagram народна артистка України відповіла на запитання підписників, серед яких традиційно було про особисте.

Ірина Білик — про любов з першого погляду

Білик запитали, чи вірить вона в любов з першого погляду.

"Любов з першого погляду існує. В мене було разів 10", — зізналася знаменитість.

Втім, наразі Ірина Білик не йде на такі авантюри.

"Але з віком все складніше розгледіти когось нормального", — додала співачка.

Ірина Білик Фото: Instagram

Чоловіки Ірини Білик

У 2000-х роках зірка мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році Ірина одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. У 2021 пара розлучилася.

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Наразі виконавиця офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм мав почуття до Ірини Білик після зйомок у її кліпі на пісню "Я люблю його".

Співачка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі.

Крім того, зірка поділилася з шанувальниками роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків".