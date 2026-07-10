Ірина Білик різко висловилася про те, що "повинна" жінка: їй відповіли

Відома українська співачка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків". Зірка обурилася тим, що сучасне суспільство вимагає від кожної жінки бути ідеальною в усьому, при цьому позбавляючи її базового права на відпочинок.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала яскраве фото, де вона позує у стильному бомбері, червоній панамі та великих окулярах, тримаючи в руках пухнасту щітку для збирання пилу. Під постом Ірина підняла важливу тему гендерних стереотипів та емоційного вигорання.

Ірина Білик про стереотипи про жінок Фото: Instagram

"Чому жінка має встигати все: працювати, любити, тримати дім, посміхатися — і при цьому не мати права втомитися?" — звернулася співачка до своєї аудиторії.

Шанувальники Білик одразу ж підхопили цю тему в коментарях і палко підтримали кумирку. Підписники зазначають, що такі очікування є нав'язаними та токсичними, а кожна жінка має повне право бути неідеальною та відкрито говорити про свою втому, не втрачаючи через це своєї цінності.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик звернулась до своїх потенційних залицяльників і запитала, кому потрібна дружина. Шанувальники співачки миттєво відреагували на таку кумедну пропозицію, засипавши Ірину компліментами у коментарях.

Відома українська співачка збентежила своїх шанувальників філософськими роздумами про складні стосунки та розставання. На своїй сторінці зірка опублікувала неоднозначний допис, який викликав бурхливу дискусію серед її підписників.

Крім того, Ірина Білик з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе. Артистка зробила цікаве зізнання.