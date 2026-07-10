Ирина Билык резко высказалась о том, что "должна" делать женщина: ей ответили

Известная украинская певица поделилась с поклонниками откровенными размышлениями о социальном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей". Звезда возмутилась тем, что современное общество требует от каждой женщины быть идеальной во всём, при этом лишая её базового права на отдых.

На своей странице в Instagram певица опубликовала яркое фото, на котором она позирует в стильном бомбере, красной панаме и больших очках, держа в руках пушистую щетку для сбора пыли. Под постом Ирина подняла важную тему гендерных стереотипов и эмоционального выгорания.

Ирина Билык о стереотипах в отношении женщин Фото: Instagram

"Почему женщина должна успевать всё: работать, любить, вести хозяйство, улыбаться — и при этом не иметь права устать?" — обратилась певица к своей аудитории.

Поклонники Билик сразу же подхватили эту тему в комментариях и горячо поддержали свою кумирку. Подписчики отмечают, что такие ожидания являются навязанными и токсичными, а каждая женщина имеет полное право быть неидеальной и открыто говорить о своей усталости, не теряя из-за этого своей ценности.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Ирина Билык обратилась к своим потенциальным поклонникам и спросила, кому нужна жена. Поклонники певицы мгновенно отреагировали на такое забавное предложение, засыпав Ирину комплиментами в комментариях.

Известная украинская певица озадачила своих поклонников философскими размышлениями о сложных отношениях и расставаниях. На своей странице звезда опубликовала неоднозначный пост, который вызвал бурную дискуссию среди её подписчиков.

Кроме того, Ирина Билык, находясь за границей, неожиданно заговорила о любви к себе. Артистка сделала интересное признание.