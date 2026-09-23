56-річна Ірина Білик кардинально змінила імідж (фото)

Українська співачка Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу: артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала фанатів.

Виявилося, що Анна Буткевич зняла спільну творчу роботу з Білик та режисером Аланом Бадоєвим. В Instagram зірки показали спільні кадри та анонсували прем’єру кліпу "Не ти, а я" на 23 вересня.

Ірина Білик змінила зачіску

Пісня отримала продовження у форматі осінньої новели. За словами Анни Буткевич, у проєкті поєдналися три різні творчі світи — її власний, Ірини Білик та Алана Бадоєва. А свіжа робота відомого режисера стане кінематографічним продовженням історії про двох жінок та одне кохання.

Білик постала на фото в кардинально новому образі. Її волосся має більш платиновий відтінок, стало коротке та кучеряве. Зазвичай зірка віддана довгому рівному (або легким хвилям) волоссю.

Видео дня

Анна Буткевич, Алан Бадоєв та Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

До образу Ірина додала прозорі окуляри та вразила змінами своїх фанатів.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

У коментарях люди засипали зірку компліментами:

"Іруся стала схожа на свою куму Аліну Гросу".

"Які схожі між собою Іра і бжілка Алінка, зачіска просто вогонь".

"Боже, Ви виглядаєте шикарно".

"Вау, яка Ірочка гарнюня".

"Новий колір волосся. Іра красуня".

"Ірина Білик дуже стильна".

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