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"Не могу": Елена Тополя объявила об отмене концертов

Елена Тополя отменяет концерты
Елена Тополя | Фото: Instagram

Украинская певица Елена Тополя заявила об отмене нескольких своих концертов в рамках осеннего тура.

Звезда сцены тяжело заболела, поэтому у нее нет другого выхода. Концерты будут перенесены, и Елена уже объявила новые даты.

Елена Тополя отменяет концерты

"Дорогие мои, я сильно заболела и сейчас физически не могу выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура "Феникс", — заявила Елена.

Новые даты выступлений:

  • 12 ноября — Львов;
  • 25 ноября — Ровно;
  • 26 ноября — Луцк.

"Сейчас я делаю всё возможное, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и делиться нашими эмоциями в зале. Следующие концерты тура пройдут по плану", — подчеркнула артистка.

Видео дня

Тополя добавила, что вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" её команда продолжает сбор средств в помощь семьям погибших и пострадавшим от войны.

"Спасибо каждому, кто присоединяется к этому делу. Ваша поддержка действительно важна! Спасибо вам за понимание, заботу и любовь. С нетерпением жду наших встреч и мечтаю как можно скорее снова оказаться с вами на сцене!" — обратилась певица к поклонникам.

Елена Тополя
Елена Тополя
Фото: Instagram

В комментариях поклонники Елены пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица призналась, что перед скандалом со "утечкой" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.