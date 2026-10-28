"Не могу": Елена Тополя объявила об отмене концертов

Украинская певица Елена Тополя заявила об отмене нескольких своих концертов в рамках осеннего тура.

Звезда сцены тяжело заболела, поэтому у нее нет другого выхода. Концерты будут перенесены, и Елена уже объявила новые даты.

Елена Тополя отменяет концерты

"Дорогие мои, я сильно заболела и сейчас физически не могу выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура "Феникс", — заявила Елена.

Новые даты выступлений:

12 ноября — Львов;

25 ноября — Ровно;

26 ноября — Луцк.

"Сейчас я делаю всё возможное, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и делиться нашими эмоциями в зале. Следующие концерты тура пройдут по плану", — подчеркнула артистка.

Видео дня

Тополя добавила, что вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" её команда продолжает сбор средств в помощь семьям погибших и пострадавшим от войны.

"Спасибо каждому, кто присоединяется к этому делу. Ваша поддержка действительно важна! Спасибо вам за понимание, заботу и любовь. С нетерпением жду наших встреч и мечтаю как можно скорее снова оказаться с вами на сцене!" — обратилась певица к поклонникам.

Елена Тополя Фото: Instagram

В комментариях поклонники Елены пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя оказалась в центре скандала. Звезда дала концерт в Запорожье, несмотря на трагедию, в которой погибли 23 человека.

Звезда объяснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео лишь как жест сочувствия собеседнику, которому было трудно давался украинский язык.

Кроме того, певица призналась, что перед скандалом со "утечкой" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.