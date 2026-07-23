"Это уже была вторая": Елена Тополя обнаружила прослушку у себя дома

Украинская певица Елена Тополя призналась, что перед скандалом со "сливом" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.

Артистка, которая в настоящее время активно занимается делом о привлечении к ответственности заказчиков и шантажиста, дала интервью Алине Доротюк, отметив, что накануне скандала она обнаружила прослушивающее устройство у себя в сумке, а позже ещё одно устройство было обнаружено у неё в квартире.

В квартире Елены Тополи велась прослушка

После "прилета" в квартиру певица часто долго ищет свои вещи, потому что не помнит, куда их положила.

"Я искала свои серьги и случайно нашла прослушивающее устройство в квартире. И это уже было второе — предыдущее я нашла у себя в сумке ещё в ноябре", — говорит звезда.

Также стало известно, какую сумму получил 23-летний шантажист, которого она называет Сергеем Ж.

Відео дня

"Он успел получить 15 000 долларов. Мое возмущение вообще связано с тем, что, Боже, такие деньги лучше было бы отправить на фронт или помочь детям… Он симпатичный. Он не выглядит как маленький мальчик. Он высокий, у него грубый голос. Он мужчина. Я понимала, что это сформировавшаяся личность", — призналась Елена.

Елена Тополя Фото: Instagram

Видео Елены Тополи: что известно

В ночь на 19 января украинские блогеры и журналисты получили электронные письма с информацией о том, что существует видео, на котором запечатлены отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения.

"Обращаюсь к вам после того, как произошло преступление. Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыдиться должны исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — сказала тогда Елена.

Артистку начали шантажировать и требовать 75 тысяч долларов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя рассказала, какую сумму государство выплатило их семье на восстановление квартиры после российского "прилета" в июне 2025 года.

Звезда сцены попала в ДТП по дороге на работу в Киеве.

Кроме того, певица раскрыла новые подробности расследования скандала, связанного со сливом её личного видео.