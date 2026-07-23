Елена Тополя назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" ее личное видео

Украинская певица Елена Тополя раскрыла новые подробности расследования скандала, связанного с утечкой её личного видео. Более того, звезда наконец назвала имя 23-летнего шантажиста.

Тополя, видео с которой "слили" в сеть в начале этого года, пришла на интервью к Алине Доротюк и рассказала, что первая часть досудебного расследования уже завершилась.

Тополя назвала имя шантажиста

Один из фигурантов вскоре предстанет перед судом. Мужчине грозит не менее 7 лет лишения свободы за вымогательство. К этому делу фигуранту добавили ещё две статьи.

"Сергей Ж. уже скоро услышит в суде, что его ждет дальше. Это не игра, друзья, это не пиар, не какие-то мои больные фантазии. У меня, слава Богу, их нет. Я адекватный человек. Так вот, человек получит по заслугам в соответствии с законом. И это создала не я. Каждый должен отвечать за свои действия", — говорит Елена.

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Бывшая жена Тараса Тополи добавила, что решение пока касается лишь одного из исполнителей. А расследование в отношении заказчиков продолжается.

Елена давно знает, кто стоит за организацией дела против неё, но пока не может раскрыть все имена: "Конечно, есть моменты, когда я не могу назвать фамилию полностью, поэтому я говорю "Сергей Ж.". Но там есть ещё те фамилии, даже имя, которое я не смогу назвать, потому что все сразу всё поймут".

Елена Тополя Фото: Instagram

Как познакомилась с шантажистом

Звезда также рассказала о знакомстве с Сергеем, которое состоялось 10 декабря прошлого года. Это были первые отношения Елены после разрыва с Тарасом Тополей. Певица не планировала этого, но молодой человек активно ухаживал за ней и даже приходил на концерты, на которые уже не было билетов. Впоследствии Тополя поняла, кто достал ему билеты. За это Сергей Ж. получил 15 тысяч долларов.

"Он не давал мне проходу, постоянно звонил мне, писал. Он постоянно проявлял ко мне интерес, дарил мне цветы", — признается артистка.

Елена Тополя Фото: Instagram

По словам Елены, эти люди в общей сложности потратили на это дело более 100 тысяч долларов. Сама певица готова пройти проверку на полиграфе, но пока не может раскрывать все детали дела.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Елена Тополя рассказала о новых подробностях скандала, связанного с утечкой её личного видео.

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