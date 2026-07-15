Тополя выдала детали о заказчиках ее видео: "Планировалось несколько месяцев"

Украинская певица Елена Тополя рассказала о новых подробностях скандала, связанного с утечкой её личного видео. Дело вскоре будет передано в суд.

В интервью для "Насправді SHOW" артистка, от которой с помощью шантажа требовали 75 тысяч долларов, говорит, что эти люди не один месяц обдумывали свой план.

Елена Тополя рассказала о шантажистах

По словам Елены, главной причиной стало желание полностью разрушить её репутацию и даже нанести ей финансовый ущерб, ведь шантажисты утратили над ней контроль. Эти люди находились в её ближайшем окружении.

К тому же они пытались выставить себя "белыми и пушистыми", поддерживали Тополю и даже предлагали помощь.

"Я даже описать не могу, каким должно быть лицемерие, чтобы сознательно поступать таким образом. Всё это планировалось несколько месяцев. Весь план был тщательно просчётён, но они просчитались. Они не ожидали, что я так отреагирую. Они ожидали, что я буду растеряна и именно к ним обращусь за помощью. Но я же поняла, откуда ноги растут. Это как раз те люди, которые годами манипулировали в своих интересах", — говорит артистка.

Відео дня

По словам Елены, этот случай действительно повлиял на её репутацию — как певицы и как мамы.

Досудебное расследование уже подходит к концу, и дело будет передано в суд. Певица утверждает, что ход следствия пытаются затянуть, но Елена готова самостоятельно раскрыть все подробности.

Елена Тополя Фото: Instagram

Видео Елены Тополи: что известно

В ночь на 19 января украинские блогеры и журналисты получили электронные письма с информацией о том, что существует видео, на котором запечатлены отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения.

"Обращаюсь к вам после того, как произошло преступление. Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — сказала тогда Елена.

Артистку начали шантажировать и требовать 75 тысяч долларов. Однако она не согласилась, и видео в итоге оказалось в сети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Певица, вероятно, совсем скоро раскроет имя заказчика её видео деликатного характера.

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