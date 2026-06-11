Тополя получила от государства более 200 тысяч гривен на восстановление квартиры (фото)

Украинская певица Елена Тополя призналась, сколько государство выплатило их семье на восстановление квартиры после российского "прилета" в июне 2025 года.

Исполнительница в интервью "Утреннему кофе" говорит, что в рамках программы "єВідновлення" получила более 200 тысяч гривен.

Сколько Тополя получил на восстановление квартиры

"Внутри люди сделали ремонт и продолжают делать. Фасад очень долго восстанавливают, потому что у нас здесь очень сильные ветры, и это постоянно в определенной степени мешает... Нам выплатили 209 тысяч гривен... И около 2 миллионов гривен ушло на ремонт", — говорит Елена.

В частности, бывшая жена Тараса Тополи призналась, на что был сделан основной акцент во время ремонта.

"Мы уже поставили бронированные окна, бронированные двери. Просто везде... Мое отношение, конечно, изменилось (к тревогам, — Ред). В общем коридоре мы тоже поставили бронированные двери. И когда я вижу, что это именно ракетная атака, мы спускаемся в паркинг", — рассказала Елена.

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Квартира Елены Тополи Фото: YouTube

Разрушение квартиры

В результате российского обстрела в июне прошлого года была разрушена квартира звездной семьи в Киеве, а та ночь, по словам Елены, была одной из самых страшных в ее жизни. В тот вечер певица ночевала в детской комнате, потому что к ней приехал брат Руслан с сыном Иваном.

Тополя вспомнила, что тогда вернулась из Львова после двух насыщенных дней и была очень уставшая. Во время первой тревоги они уже были наготове, потому что вокруг были слышны взрывы.

После взрыва артистка с семьей выбежала на улицу. Они увидели, как обломки сыпались с верхних этажей, а дым окутывал двор. Единственная вещь, которая полностью уцелела в квартире, это вешалка в коридоре.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя, вероятно, совсем скоро раскроет имя заказчика ее видео деликатного характера.

Певица рассказала о неожиданном инциденте, который произошел с ней по дороге на работу в Киеве.

Кроме того, артистка говорит, что за "сливом" ее видео деликатного характера в январе этого года стоит довольно публичный человек.