Тополя отримала від держави понад 200 тисяч гривень на відновлення квартири (фото)

Українська співачка Олена Тополя зізналася, скільки держава виплатила їхній родині на відновлення квартири після російського "прильоту" в червні 2025 року.

Виконавиця в інтервʼю "Ранковій каві" каже, що в рамках програми "єВідновлення" отримала понад 200 тисяч гривень.

Скільки Тополя отримала на відновлення квартири

"Всередині люди зробили ремонт і продовжують робити. Фасад дуже довго відновлюють, тому що у нас тут дуже сильні вітри, і це постійно певною мірою заважає… Нам виплатили 209 тисяч гривень… І близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт", — каже Олена.

Зокрема, колишня дружина Тараса Тополі зізналася, на що було зроблено основний акцент під час ремонту.

"Ми вже поставили броньовані вікна, броньовані двері. Просто всюди… Моє ставлення, звичайно, змінилося (до тривог, — Ред). У загальному коридорі ми теж поставили броньовані двері. І коли я бачу, що це саме ракетна атака, ми спускаємося в паркінг", — розповіла Олена.

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Квартира Олени Тополі Фото: YouTube

Руйнування квартири

Внаслідок російського обстрілу в червні минулого року була зруйнована квартира зіркової родини в Києві, а та ніч, за словами Олени, була однією з найстрашніших у її житті. Того вечора співачка ночувала в дитячій кімнаті, бо до неї приїхав брат Руслан із сином Іваном.

Тополя пригадала, що тоді повернулася зі Львова після двох насичених днів і була дуже втомлена. Під час першої тривоги вони вже були напоготові, бо навколо було чутно вибухи.

Після вибуху артистка з родиною вибігла на вулицю. Вони побачили, як уламки сипалися з верхніх поверхів, а дим огортав двір. Єдина річ, яка повністю вціліла у квартирі, це вішалка в коридорі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя, ймовірно, зовсім скоро розкриє імʼя замовника її відео делікатного характеру.

Співачка розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею дорогою на роботу в Києві.

Крім того, артистка каже, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина.