Тополя видала нові деталі про злив її приватного відео: "Це аморальні речі"

Українська співачка Олена Тополя, ймовірно, зовсім скоро розкриє імʼя замовника її відео делікатного характеру. Досудове розслідування вже закінчується, а це "розвʼязує їй руки".

У коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" зірка сцени розповіла, що досудове розслідування майже завершене. Після зустрічі з адвокатом колишня дружина Тараса Тополі планує озвучити деталі, про які раніше не могла говорити.

Розслідування історії з відео Тополі

"Вже закінчується досудове розслідування. Завтра маю зустріч з адвокатом якраз про те, що я можу говорити, бо вже є певний пройдений етап. Я буду готувати новини", — каже артистка.

Олена запевняє, що не дозволить замовчати цю історію та вимагатиме покарання для всіх причетних.

"Я вимушена це була публічно проявити, публічно про це говорити, бо так не є законно, так не є правильно. Це аморальні речі", — каже співачка.

Вона додала, що мала повне право займатися особистим життям.

"Я нікому нічого поганого не робила й не робила це у шлюбі. Те, що намагалися рознести зовсім іншу інформацію, яка паплюжить мене, додаючи свої думки — що хочте, те й робіть. Але кожне слово й дія обовʼязково кожному повернеться… Цей рік дуже справедливий, і я вам це покажу", — резюмувала Тополя.

Олена Тополя Фото: Instagram

Відео Олени Тополі: що відомо

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.

"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена.

Вона розповіла, що її почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів. Втім, артистка не погодилася, а відео зрештою опинилося в мережі.

Крім того, артистка каже, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина, а суспільство буде шоковане, коли дізнається деталі.