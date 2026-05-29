Тополя выдала новые детали о сливе ее личного видео: "Это аморальные вещи"

Украинская певица Алена Тополя, вероятно, совсем скоро раскроет имя заказчика ее видео деликатного характера. Досудебное расследование уже заканчивается, а это "развязывает ей руки".

В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" звезда сцены рассказала, что досудебное расследование почти завершено. После встречи с адвокатом бывшая жена Тараса Тополи планирует озвучить детали, о которых раньше не могла говорить.

Расследование истории с видео Тополи

"Уже заканчивается досудебное расследование. Завтра у меня встреча с адвокатом как раз о том, что я могу говорить, потому что уже есть определенный пройденный этап. Я буду готовить новости", — говорит артистка.

Елена уверяет, что не позволит замолчать эту историю и будет требовать наказания для всех причастных.

"Я вынуждена это была публично проявить, публично об этом говорить, потому что так не законно, так не правильно. Это аморальные вещи", — говорит певица.

Она добавила, что имела полное право заниматься личной жизнью.

"Я никому ничего плохого не делала и не делала это в браке. То, что пытались разнести совсем другую информацию, которая порочит меня, добавляя свои мысли — что хотите, то и делайте. Но каждое слово и действие обязательно каждому вернется... Этот год очень справедливый, и я вам это покажу", — резюмировала Тополя.

Елена Тополя

Видео Елены Тополи: что известно

В ночь на 19 января украинским блогерам и журналистам пришли электронные письма с информацией, что есть видео, на котором зафиксированы отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения.

"Обращаюсь к вам после того, как произошел криминал. Мои интимные видео, уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стыдиться — стыд должны чувствовать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — сказала тогда Елена.

Она рассказала, что ее начали шантажировать и требовать 75 тысяч долларов. Впрочем, артистка не согласилась, а видео в конце концов оказалось в сети.

Кроме того, артистка говорит, что за "сливом" ее видео деликатного характера в январе этого года стоит довольно публичный человек, а общество будет шокировано, когда узнает детали.