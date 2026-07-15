Тополя видала деталі про замовників її відео: "Планувалося кілька місяців"

Українська співачка Олена Тополя заговорила про свіжі деталі скандалу зі зливом її приватного відео. Справу скоро передадуть у суд.

В інтерв'ю для Насправді SHOW артистка, з якої вимагали 75 тисяч доларів шантажем, каже, ті люди не один місяць продумували свій план.

Олена Тополя розповіла про шантажистів

За словами Олени, головною причиною стало бажання повністю знищити її репутаційно та навіть фінансово, адже шантажисти втратили над нею контроль. Ті люди перебували в її найближчому оточенні.

До того ж, вони намагалися виставити себе "білими і пухнастими", підтримували Тополю та навіть пропонували допомогу.

"Я навіть описати це не можу, яким має бути лицемірство, щоби усвідомлено робити такі речі. Це все планувалося кілька місяців. Увесь план прораховувався, але вони прорахувалися. Вони не очікували, що я так відреагую. Вони очікували, що я буду розгублена і саме до них звернуся по допомогу. Але я ж зрозуміла, звідки ноги ростуть. Це якраз ті люди, які роками маніпулювали в своїх інтересах", — каже артистка.

Відео дня

За словами Олени, історія справді вплинула на її репутацію — як співачки та як мами.

Уже завершується досудове розслідування і справа піде в суд. Співачка каже, що перебіг слідства намагаються затягнути, але Олена готова самостійно розкрити всі деталі.

Олена Тополя Фото: Instagram

Відео Олени Тополі: що відомо

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.

"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена.

Артистку почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів. Втім, вона не погодилася, а відео зрештою опинилося в мережі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя зізналася, скільки держава виплатила їхній родині на відновлення квартири після російського "прильоту" в червні 2025 року.

Співачка, ймовірно, зовсім скоро розкриє імʼя замовника її відео делікатного характеру.

Крім того, зірка розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею дорогою на роботу в Києві.