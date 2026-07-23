Олена Тополя назвала імʼя 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео

Українська співачка Олена Тополя розкрила свіжі деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео. Ба більше, зірка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста.

Тополя, відео якої "злили" в мережу на початку цього року, прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк, розповівши, що перша частина досудового розслідування вже завершилася.

Тополя назвала імʼя шантажиста

Один із фігурантів незабаром постане перед судом. Чоловіку загрожує щонайменше 7 років ув'язнення за вимагання. До цієї справи фігуранту додали ще дві статті.

"Сергій Ж. буде вже скоро в суді слухати, що його чекає далі. Це не гра, друзі, це не піар, не мої якісь хворі фантазії. В мене, слава Богу, їх немає. Я адекватна людина. Так от, людина отримає своє по закону. І це створила не я. Кожен має відповідати за свої дії", — каже Олена.

Відео дня

Колишня дружина Тараса Тополі додала, що рішення поки що стосується лише одного з виконавців. А справа щодо замовників продовжується.

Олена давно знає, хто стоїть за організацією справи проти неї, але поки не може розкрити всі імена: "Звісно, є моменти, де я не можу називати прізвище повністю, тому я кажу Сергій Ж. Але там є ще ті прізвища, навіть ім'я, яке я не зможу назвати, тому що всі одразу все зрозуміють".

Олена Тополя Фото: Instagram

Як познайомилася з шантажистом

Зірка також розповіла про знайомство із Сергієм, яке відбулося 10 грудня минулого року. Це були перші стосунки Олени після розриву з Тарасом Тополею. Співачка не планувала цього, але юнак активно залицявся та навіть приходив на концерти, на які вже не було квитків. Згодом Тополя зрозуміла, хто дістав йому квитки. За це Сергій Ж. отримав 15 тисяч доларів.

"Він не давав мені проходу, постійно мені дзвонив, писав. Він проявляв свій інтерес постійно до мене, дарував мені квіти", — зізнається артистка.

Олена Тополя Фото: Instagram

За словами Олени, понад 100 тисяч доларів ті люди загалом витратили на цю справу. Сама співачка готова піти на поліграф, але поки не може розкривати всі деталі справи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Олена Тополя заговорила про свіжі деталі скандалу зі зливом її приватного відео.

Артистка після розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею розповіла про своє особисте життя.

Крім того, зірка розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею дорогою на роботу.