"Це вже була друга": Олена Тополя знайшла прослушку в себе вдома

Українська співачка Олена Тополя зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.

Артистка, яка наразі активно займається справою щодо покарання замовників та шантажиста, дала інтерв'ю Аліні Доротюк, зазначивши, що напередодні скандалу вона знайшла прослушку у себе в сумці, а згодом ще один пристрій був у неї в квартирі.

У квартирі Олени Тополі була прослушка

Після "прильоту" в квартиру виконавиця часто довго шукає свої речі, бо не памʼятає, куди їх поклала.

"Я шукала свої сережки і випадково знайшла прослушку в квартирі. І це вже була друга, попередню я знаходила у себе в сумці ще в листопаді", — каже зірка.

Також стало відомо, яку суму отримав 23-річний шантажист, якого вона називає Сергій Ж.

"Він встиг отримати 15 000 доларів. Моє обурення взагалі з приводу того, що, Боже, такі гроші, краще відправили на фронт або допомли дітям… Він симпатичний. Він не має вигляд маленького хлопчика. Він високий, у нього грубий голос. Він мужчина. Я розуміла, що людина сформована", — зізналася Олена.

Відео дня

Олена Тополя Фото: Instagram

Відео Олени Тополі: що відомо

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.

"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена.

Артистку почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя зізналася, скільки держава виплатила їхній родині на відновлення квартири після російського "прильоту" в червні 2025 року.

Зірка сцени потрапила в ДТП дорогою на роботу в Києві.

Крім того, співачка розкрила свіжі деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео.