"Це вже була друга": Олена Тополя знайшла прослушку в себе вдома
Українська співачка Олена Тополя зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.
Артистка, яка наразі активно займається справою щодо покарання замовників та шантажиста, дала інтерв'ю Аліні Доротюк, зазначивши, що напередодні скандалу вона знайшла прослушку у себе в сумці, а згодом ще один пристрій був у неї в квартирі.
У квартирі Олени Тополі була прослушка
Після "прильоту" в квартиру виконавиця часто довго шукає свої речі, бо не памʼятає, куди їх поклала.
"Я шукала свої сережки і випадково знайшла прослушку в квартирі. І це вже була друга, попередню я знаходила у себе в сумці ще в листопаді", — каже зірка.
Також стало відомо, яку суму отримав 23-річний шантажист, якого вона називає Сергій Ж.
"Він встиг отримати 15 000 доларів. Моє обурення взагалі з приводу того, що, Боже, такі гроші, краще відправили на фронт або допомли дітям… Він симпатичний. Він не має вигляд маленького хлопчика. Він високий, у нього грубий голос. Він мужчина. Я розуміла, що людина сформована", — зізналася Олена.
Відео Олени Тополі: що відомо
У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.
"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена.
Артистку почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олена Тополя зізналася, скільки держава виплатила їхній родині на відновлення квартири після російського "прильоту" в червні 2025 року.
- Зірка сцени потрапила в ДТП дорогою на роботу в Києві.
Крім того, співачка розкрила свіжі деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео.