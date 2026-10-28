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"Не маю змоги": Олена Тополя заявила про скасування концертів

Олена Тополя скасовує концерти
Олена Тополя | Фото: Instagram

Українська співачка Олена Тополя заявила про скасування кількох своїх концертів під час осіннього туру.

Зірка сцени сильно захворіла, тому в неї немає іншого виходу. Концерти будуть перенесені, і Олена вже оголосила нові дати.

Олена Тополя скасовує концерти

"Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс", — заявила Олена.

Нові дати виступів:

  • 12 листопада — Львів;
  • 25 листопада — Рівне;
  • 26 листопада — Луцьк.

"Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі. Наступні концерти туру відбудуться за планом", — наголосила артистка.

Видео дня

Тополя додала, що разом з благодійним фондом "Твоя опора" її команда продовжує збір коштів на допомогу сім’ям загиблих і постраждалим від війни.

"Дякую кожному, хто долучається до цієї справи. Ваша підтримка справді важлива! Дякую вам за розуміння, турботу й любов. Дуже чекаю наших зустрічей і мрію якнайшвидше знову бути з вами на сцені!" — звернулася співачка до фанатів.

Олена Тополя
Олена Тополя
Фото: Instagram

У коментарях прихильники Олени побажали їй скорішого одужання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, співачка зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.