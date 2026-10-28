"Не маю змоги": Олена Тополя заявила про скасування концертів

Українська співачка Олена Тополя заявила про скасування кількох своїх концертів під час осіннього туру.

Зірка сцени сильно захворіла, тому в неї немає іншого виходу. Концерти будуть перенесені, і Олена вже оголосила нові дати.

Олена Тополя скасовує концерти

"Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс", — заявила Олена.

Нові дати виступів:

12 листопада — Львів;

25 листопада — Рівне;

26 листопада — Луцьк.

"Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі. Наступні концерти туру відбудуться за планом", — наголосила артистка.

Видео дня

Тополя додала, що разом з благодійним фондом "Твоя опора" її команда продовжує збір коштів на допомогу сім’ям загиблих і постраждалим від війни.

"Дякую кожному, хто долучається до цієї справи. Ваша підтримка справді важлива! Дякую вам за розуміння, турботу й любов. Дуже чекаю наших зустрічей і мрію якнайшвидше знову бути з вами на сцені!" — звернулася співачка до фанатів.

Олена Тополя Фото: Instagram

У коментарях прихильники Олени побажали їй скорішого одужання.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя опинилася у центрі скандалу. Зірка провела концерт у Запоріжжі попри трагедію, у якій загинуло 23 людини.

Зірка пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео лише як емпатичний крок назустріч співрозмовникові, якому важко давалася українська.

Крім того, співачка зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.