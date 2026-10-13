Олена Тополя втрапила у скандал через концерт у день трагедії в Запоріжжі

Українська співачка Олена Тополя опинилася у центрі скандалу. Зірка провела концерт у Запоріжжі попри трагедію, в якій загинуло 23 людини. Згодом артистка виправдалась, але все рівно отримала хвилю критики.

10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок, де загинуло 23 людини. Попри трагедію, Тополя все ж таки вирішила не скасовувати концерт і згодом виправдалась на сторінці в Instagram (alyoshasinger).

Олена Тополя втрапила у скандал – що відомо

Саме у суботу, 10 жовтня, співачка запланувала виступ у Запоріжжі. Вона вирішила не скасовувати концерт і після цього натрапила на критику у мережі.

Наступного дня Тополя оприлюднила відео, в якому звернулась до своїх шанувальників і заявила, що весь прибуток відправить на підтримку сімей загиблих.

"Концерт у Запоріжжі відбувся через великій біль. Це не веселощі. Ми всі щоденно переживаємо величезні трагедії й втрати. Всі кошти з цього концерту підуть на допомогу сім'ям загиблих", — сказала артистка.

Видео дня

Тополя наголосила, що ніхто не зможе повернути життя людей, але можна допомогти тим, хто продовжує жити.

"Це не веселощі, не танці. У моєму рідному місті прийшли люди, які так само розгрібали завали й після цього трохи відпочили. Я даю людям те, що можу дати. Не заради грошей, популярності. Це люди, яких я люблю і хочу підтримати", — зазначила співачка.

Втім, шанувальники Тополі все рівно обурились її виступом на тлі трагедії. І навіть виправдання співачки не заспокоїли їх. Люди залишили безліч невдоволених коментарів під дописом.

"Таку б промову до початку концерту сказати… Зараз це звучить ніби спроба виправдатись. Все ж таки було доречним трохи перенести концерт";

"А можна звіт про те, куди ви направили кошти з концерту? Сьогодні ж ви можете вже надати рахунок? Зробіть день приємним, покажіть, що ви задонатили кошти, які заробили, тоді і інші потягнуться за вами і також закинуть свої гроші";

"Якщо це справді був благодійний збір, чому про нього не повідомили одразу? А якщо про постраждалих згадали лише після хвилі критики, то виглядає це як виправдання постфактум".

Реакція мережі на концерт Олени Тополі Фото: Instagram Реакція мережі на концерт Олени Тополі Фото: Instagram Реакція мережі на концерт Олени Тополі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Тополя пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео лише як емпатичний крок назустріч співрозмовникові, якому важко давалася українська.

Українська співачка зізналася, що перед скандалом зі "зливом" її приватного відео знайшла прослушку у своїй квартирі.

Крім того, Олена Тополя вперше розповіла, що підштовхнуло її до розриву стосунків із лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу.