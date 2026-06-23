Олена Тополя вперше заговорила про причини розлучення з Тарасом: "Не дозволяла собі"

Українська співачка вперше розповіла, що підштовхнуло її до розриву стосунків із лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею після 12 років шлюбу. Артистка зізналася, що тривалий час обмежувала себе, тому зараз активно працює над відновленням власних кордонів.

Пара, яка офіційно оголосила про розлучення наприкінці 2025 року, довго утримувалася від конкретних пояснень. Проте в інтерв’ю для видання Womo.ua виконавиця відверто поділилася внутрішніми змінами. За словами Олени, у шлюбі вона не дозволяла собі бути собою — це стосувалося як творчості, так і повсякденного спілкування чи самовираження. Ця криза змусила її переосмислити життя та людей навколо.

"Я зрозуміла, що дуже багато чого не дозволяла собі… Такі ситуації змушують тебе подивитися на життя з іншого боку і на людей, які існують у твоєму житті. Це зовсім інше усвідомлення", — зазначила співачка.

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Сьогодні артистка фокусується на духовному розвитку та вчиться жити за власними правилами. Олена підкреслила, що більше нікому не дозволить керувати собою чи впливати на її рішення, оскільки раніше їй критично бракувало вміння захищати власне "я".

Розлучення Тараса та Олени Тополі

1 грудня зіркова родина раптово оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Пара, яка виховує трьох дітей, наголосила, що рішення вони ухвалили спільно. Тарас та Олена зазначили, що залишаться партнерами у вихованні двох синів та однієї доньки і ставляться з повагою одне до одного.

Питання майна і фінансів, за їхніми словами, були врегульовані заздалегідь. Ініціатором розлучення, судячи із судових реєстрів, став саме соліст "Антитіл".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя, ймовірно, зовсім скоро розкриє імʼя замовника її відео делікатного характеру.

Співачка розповіла про несподіваний інцидент, який стався з нею дорогою на роботу в Києві.

Крім того, артистка каже, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина.