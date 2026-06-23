Елена Тополя впервые рассказала о причинах развода с Тарасом: "Не позволяла себе"

Украинская певица впервые рассказала, что подтолкнуло её к разрыву отношений с лидером группы "Антитила" Тарасом Тополей после 12 лет брака. Артистка призналась, что долгое время ограничивала себя, поэтому сейчас активно работает над восстановлением собственных границ.

Пара, официально объявившая о разводе в конце 2025 года, долго воздерживалась от конкретных объяснений. Однако в интервью изданию Womo.ua певица откровенно поделилась своими внутренними переживаниями. По словам Елены, в браке она не позволяла себе быть собой — это касалось как творчества, так и повседневного общения или самовыражения. Этот кризис заставил её переосмыслить жизнь и окружающих людей.

"Я поняла, что очень многого себе не позволяла… Такие ситуации заставляют тебя посмотреть на жизнь с другой стороны и на людей, которые есть в твоей жизни. Это совсем другое осознание", — отметила певица.

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Сегодня артистка сосредоточена на духовном развитии и учится жить по своим собственным правилам. Елена подчеркнула, что больше никому не позволит управлять собой или влиять на её решения, поскольку раньше ей крайне не хватало умения защищать собственное "я".

Развод Тараса и Елены Тополей

1 декабря звездная семья неожиданно объявила о разводе после 12 лет брака. Пара, воспитывающая троих детей, подчеркнула, что решение они приняли совместно. Тарас и Елена отметили, что останутся партнерами в воспитании двух сыновей и одной дочери и относятся друг к другу с уважением.

Вопросы, касающиеся имущества и финансов, по их словам, были урегулированы заранее. Инициатором развода, судя по судебным реестрам, стал именно солист группы "Антитил".

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

Елена Тополя, вероятно, совсем скоро раскроет имя заказчика своего видео деликатного характера.

Певица рассказала о неожиданном инциденте, который произошёл с ней по дороге на работу в Киеве.

Кроме того, артистка утверждает, что за "утечкой" её видео деликатного характера в январе этого года стоит довольно известная личность.