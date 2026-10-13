Елена Тополя оказалась в центре скандала из-за концерта в день трагедии в Запорожье

Украинская певица Елена Тополя оказалась в центре скандала. Звезда дала концерт в Запорожье, несмотря на трагедию, в которой погибли 23 человека. Впоследствии артистка оправдалась, но всё равно подверглась волне критики.

10 октября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки был разрушен жилой дом, в котором погибли 23 человека. Несмотря на трагедию, Тополя всё же решила не отменять концерт и впоследствии оправдалась на своей странице в Instagram (alyoshasinger).

Елена Тополя оказалась в центре скандала — что известно

Именно в субботу, 10 октября, певица запланировала выступление в Запорожье. Она решила не отменять концерт и впоследствии подверглась критике в сети.

На следующий день Тополя опубликовала видео, в котором обратилась к своим поклонникам и заявила, что всю прибыль направит на поддержку семей погибших.

"Концерт в Запорожье состоялся на фоне огромной скорби. Это не праздник. Мы все ежедневно переживаем огромные трагедии и потери. Все средства, вырученные от этого концерта, пойдут на помощь семьям погибших", — сказала артистка.

Видео дня

Тополя подчеркнула, что никто не сможет вернуть жизнь людям, но можно помочь тем, кто продолжает жить.

"Это не веселье, не танцы. В мой родной город приехали люди, которые так же расчищали завалы, а после этого немного отдохнули. Я даю людям то, что могу дать. Не ради денег, не ради популярности. Это люди, которых я люблю и хочу поддержать", — отметила певица.

Впрочем, поклонники Тополи всё равно возмутились её выступлением на фоне трагедии. И даже оправдания певицы не успокоили их. Люди оставили множество недовольных комментариев под постом.

"Вот такую речь стоило бы произнести перед началом концерта… Сейчас это звучит как попытка оправдаться. Все-таки было бы уместно немного перенести концерт";

"А можно отчет о том, куда вы направили средства, вырученные от концерта? Сегодня же вы уже можете предоставить отчет? Сделайте день приятным, покажите, что вы пожертвовали заработанные средства, тогда и другие последуют вашему примеру и также пожертвуют свои деньги";

"Если это действительно был благотворительный сбор, почему о нём не сообщили сразу? А если о пострадавших вспомнили только после волны критики, то это выглядит как оправдание постфактум".

Реакция сети на концерт Елены Тополи Фото: Instagram Реакция сети на концерт Елены Тополи Фото: Instagram Реакция сети на концерт Елены Тополи Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Тополя пояснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео лишь как жест сочувствия по отношению к собеседнику, которому было трудно давался украинский язык.

Украинская певица призналась, что перед скандалом со "сливом" её личного видео обнаружила прослушку в своей квартире.

Кроме того, Елена Тополя впервые рассказала, что подтолкнуло её к разрыву отношений с лидером группы "Антитила" Тарасом Тополей после 12 лет брака.