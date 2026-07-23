"Эмпатичный человек": Тополя призналась, почему на том самом видео в постели говорила по-русски

Украинская певица Елена Тополя пояснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео лишь в качестве жеста сочувствия собеседнику, которому трудно давался украинский язык. По словам артистки, в повседневной жизни и при воспитании своих детей она пользуется исключительно государственным языком.

В беседе на YouTube-канале Алины Доротюк певица опровергла обвинения в том, что она говорит по-русски дома, и объяснила причины своего поведения в частной обстановке.

Елена отметила, что видела, насколько сложно её партнёру выражаться на украинском, поэтому подсознательно подстроилась под него, чтобы упростить общение. В дальнейшем она рассчитывала своим собственным примером и поддержкой мягко помочь ему полностью перейти на украинский язык.

Певица откровенно рассказала, что выросла в Запорожье и училась в русскоязычной школе, однако ещё в 2014 году приняла осознанное и твёрдое решение полностью перейти на родной язык в повседневной жизни и мышлении, обращаясь за помощью к друзьям.

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Елена Тополя рассказала новые подробности о видео, которое было слито Фото: Viva

По мнению артистки, в любых обстоятельствах в первую очередь следует оценивать поступки людей, их человечность и совесть, подчеркнув при этом свою безоговорочную преданность украинской культуре и государству.

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Кроме того, певица наконец назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" её личное видео. Мужчине грозит не менее 7 лет лишения свободы за вымогательство. По данному делу фигуранту добавили ещё две статьи.