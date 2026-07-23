"Емпатична людина": Тополя зізналась, чому на тому самому відео в ліжку говорила російською

Українська співачка Олена Тополя пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео лише як емпатичний крок назустріч співрозмовникові, якому важко давалася українська. За словами артистки, у повсякденному побуті та під час виховання своїх дітей вона послуговується виключно державною мовою.

У розмові на YouTube-каналі Аліни Доротюк виконавиця спростувала закиди щодо використання російської вдома та розкрила мотиви своєї поведінки в приватній ситуації.

Олена зазначила, що бачила, наскільки складно її партнерові висловлюватися українською, тому підсвідомо підлаштувалася під нього, аби спростити спілкування. Надалі вона розраховувала власним прикладом і підтримкою м'яко допомогти йому повністю перейти на українську мову.

Співачка відверто розповіла, що зростала у Запоріжжі та навчалася в російськомовній школі, однак ще у 2014 році прийняла свідоме та тверде рішення повністю перевести свою практику й мислення на рідну мову, звертаючись за допомогою до друзів.

Відео дня

Олена Тополя розповіла нові деталі про відео, яке злили Фото: Viva

На думку артистки, у будь-яких обставинах насамперед слід оцінювати людські вчинки, людяність та совість, наголосивши при цьому на своїй беззаперечній відданості українській культурі та державі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Зірка сцени потрапила в ДТП дорогою на роботу в Києві.

Крім того, співачка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео. Чоловіку загрожує щонайменше 7 років ув'язнення за вимагання. До цієї справи фігуранту додали ще дві статті.