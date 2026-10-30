Зірка "Голодних ігор" зробила пластику за $30 тисяч: тепер її не впізнати (фото)

36-річна американська акторка Дженніфер Лоуренс зробила кілька пластичних операцій вартістю 30 000 доларів, щоб виглядати "молодшою".

Зірка "Голодних ігор", судячи з усього, вдалася до низки косметичних процедур, що суттєво змінили її зовнішність. За оцінками пластичних хірургів, вартість таких втручань може перевищувати 30 000 доларів. Про це пише Page Six.

Дженніфер Лоуренс змінила обличчя

Доктор Семюел Голпаніан, сертифікований пластичний та естетичний хірург, розповів виданню, що 36-річна володарка премії "Оскар", схоже, внесла незначні корективи в ділянку очей та брів, завдяки чому її обличчя стало виглядати "світлішим і молодшим".

"Насамперед, я вважаю, що Дженніфер Лоуренс виглядає чудово. Вона старіє дуже гарно, і незалежно від того, чи робила вона якісь процедури, чи ні, вона виглядає свіжою та дуже природною", — зазначив Голпаніан.

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Хірург пояснив, що, порівнюючи старі фотографії Лоуренс з новішими знімками, він помітив різницю у вигляді її верхніх повік.

"Якщо поглянути на її ранні фотографії, зокрема в зоні очей, можна помітити певне провисання шкіри біля зовнішніх куточків брів", — сказав він.

Дженніфер Лоуренс Фото: X (Twitter)

А на свіжіших знімках очі акторки виглядають помітно відкритішими та свіжішими. Стало видно більшу частину верхніх повік, особливо ближче до зовнішніх куточків, що надає обличчю більш сяючого й молодого вигляду.

Верхня блефаропластика

За словами Голпаніана, цілком можливо, що зірка "Голодних ігор" зробила верхню блефаропластику — операцію з видалення надлишків шкіри на верхніх повіках. Часто цю процедуру виконують разом із підтяжкою брів.

"У її випадку я б не виключав латеральну (бічну) підтяжку брів, яка піднімає зовнішні краї брів і допомагає прибрати шкіру, що нависає над очима, — пояснив він. — Ці дві процедури доповнюють одна одну, тож цілком імовірно, що вона зробила обидві".

Доктор Шон Макналлі, сертифікований пластичний хірург, також оглянув фотографії Лоуренс і погодився, що її зовнішній вигляд відповідає результатам обох процедур. Він зазначив, що її брови виглядають дещо асиметричними: ліва розташована трохи вище за праву.

За оцінкою Макналлі, вартість таких двох процедур зазвичай становить близько 15 000 доларів (включно з гонораром хірурга та витратами на клініку), проте в елітних пластичних хірургів у Лос-Анджелесі чи Беверлі-Гіллз ціна може сягати 30 000 доларів і більше.

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